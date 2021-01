Epifania: il menù del 6 gennaio adatto ai più piccoli

Il 6 gennaio è la festa dell'Epifania, che come da tradizione 'tutte le feste porta via'. Una giornata amata soprattutto dai bambini, che per l'occasione ricevono la classica calza della Befana! Ma cosa mettere in tavola? Ecco un'idea per il menu dell'Epifania, festeggiando con leccornie e delizie adatte ai più piccoli l'ultimo giorno delle festività natalizie!

Antipasto

Bignè ripieni di insalata russa

Primi piatti

Farfalline al ragu bianco

Secondi piatti

Hamburger con patatine al forno

Polpettine di verdure con carotine

Dolci

Calza di pasta sfoglia (qui la ricetta)

Dolci della tradizione: certosino, pandoro e panettone