Migliore cotoletta alla bolognese 2020/2021: la classifica degli "Amici della Petroniana"

13 diverse le cotolette alla bolognese testate dagli "Amici della Petroniana" e, dopo i due anni difficili per il mondo della ristorazioni, è stato organizzato un evento per premiare il vincitore della classifica 2019, il Ristorante Nuova Roma, al civico 87 di via Olivetta, a Sasso Marconi.

"Amici della Petroniana" è una organizzazione culturale non a scopo di lucro con sede a Bologna. Nata come sodalizio culinario per la promozione della cosiddetta Petroniana, altrimenti conosciuta come cotoletta alla bolognese, l'organizzazione, che con cadenza settimanale testa la succulenta pietanza nei ristoranti del territorio.

Chi si è aggiudicato il podio 2020/2021?

Primo posto al Ristorante La Scuderia Castel Maggiore, media voto 8,275 (provato a gennaio 2020), secondo al Ristorante Fienile 12 di Castel Maggiore, media voto 8,268 (provato a febbraio 2020), terzo a Il Posto - Cucina ed eventuali, in via Massarenti, media voto 8,19 (provato a febbraio 2021)

Menzione speciale dagli "Amici della Petroniana" per il rispetto della tradizione e della ricetta originale al Ristorante Biagi, di via Saragozza (provato a ottobre 2021) e per la qualità delle materie prime a Fattoria Zivieri di Sassso Marconi (provato a luglio 2021).