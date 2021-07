Gambero Rosso: la guida dei migliori ristoranti sushi a Bologna e in Emilia Romagna

La moda del sushi è esplosa in tutta Italia nel corso degli ultimi anni, e oggi, secondo una ricerca del 2020 dell’Osservatorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, la cucina cinese e quella giapponese sono in testa alle preferenze degli italiani. Da qui l’idea di dar vita ad una guida del Gambero Rosso dedicata esclusivamente a questa pietenza, e al termine dell'indagine sono stati selezionati 250 indirizzi.Partner del Gambero Rosso in questa nuova avventura è stato Q-Eat, progetto partito nel 2018, un’applicazione innovativa (cui è stato riconosciuto un brevetto a livello europeo per i prossimi 5 anni) che si basa su un sistema tipo blockchain per la tracciabilità dei prodotti alimentari.

Scopriamo in Emilia Romagna quali sono i ristoranti che propongono sushi e sono stati selezionati dal Gambero Rosso : ben due sono sotto le due Torri: