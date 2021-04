Gita del 1° maggio: il menu perfetto per il pic-nic di primavera

Un pranzo al ristorante o un pic-nic "in giro per i colli bolognesi". Ecco il menu comodo e gustoso

A Roma si chiama "maggetto" la tradizionale gita fuori porta del 1° maggio, accompagnata quasi obbligatoriamente dalle fave fresche e dal formaggio pecorino. Sotto le due torri, si può scegliere un pranzo all'aria aperta in uno dei numerosi ristoranti e agriturismo o fare un pic-nic "in giro per i colli bolognesi", come cantavano i Luna Pop e, in questo caso, cosa preparare di comodo e gustoso?

Ecco una proposta di menu per la gira del 1° maggio:

Antipasto

Piccoli tramezzini con salumi, tonno e insalata russa

Muffin salati con fave e pecorino

Primo piatto

Gnocchi al Pecorino Romano

Secondo piatto

Insalata di patate bollite, condite con yoghurt

Dolce

Donuts al forno o fritti: la ricetta