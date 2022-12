Pranzo di Natale alla bolognese: menù e ricette della tradizione

Come tutti i pranzi di festa, anche il pranzo di natale è abbondante e opulento. Non di meno, anche nella grassa Bologna, la tradizione vuole che la preparazione delle pietanze inizi qualche giorno prima. Le portate per la verità non sono molte, ma se si vuole realizzare un banchetto a regola d’arte, occorre impiegare del tempo per osservare tutti i passaggi necessari, dalla marinatura del lombo per il ripieno alle tre cotture del gran bollito. Anche il certosino, dolce definitivo della tradizione bolognese, richiede qualcosa come tre settimane di tempo per essere preparato. Detto questo, il menu nel giorno di Natale prevede due grandi classici della cucina bolognese, unito a un secondo di carne unico, preparato quasi esclusivamente per questa ricorrenza. Qui di seguito riportiamo le portate, unite alla ricetta suggerita per prepararle:

