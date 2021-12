Menù di Natale a zero sprechi: tre ricette e come preparle

Cosa cucinare a Natale? Le idee sono tante, ma se si vuole stupire i commensali ed essere originali perché non fare qualcosa a zero spreco?Phenix, la startup Tech For Good che fa dell’anti-spreco un’azione positiva e solidale dando vita a soluzioni sostenibili e innovative affinché gli invenduti non diventino mai dei rifiuti, ha realizzato un menu delle feste che consente di utilizzare scarti di carciofi, di funghi, avanzi di carne, zucca e polenta.

Antipasto - Cialde di Grana Padano con crema di carciofi

Quante volte ti è capitato di usare solo una parte dei carciofi per le tue ricette? Mettiamo fine agli sprechi con questo antipasto succulento che inaugurerà pranzi e cene delle feste.

Ingredienti:

5 carciofi

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Grana Padano (con la sua crosta)

Preparazione:

Pulisci i carciofi, compresi gli scarti, e lessa il tutto per circa 35 minuti. Scola e conserva un po’ d’acqua di cottura. Frulla fino ad ottenere una purea “filamentosa”: se il composto risulta troppo asciutto, versa un po’ di acqua di cottura e mescola.

Disponi la purea ottenuta in un colino. Con un cucchiaio, schiaccia per separare la parte fibrosa dalla crema. Terminato questo passaggio, aggiungi un filo di olio extra vergine di oliva e sala a piacere.

Grattugia il Grana Padano e la sua crosta (dopo averla accuratamente lavata) e crea 8 cerchi di formaggio grattugiato da disporre distanti tra loro su una leccarda rivestita di carta forno.

Cuoci in forno preriscaldato a 220° per pochi minuti. Solleva le cialde con una spatola e mettile calde su un mattarello o su una ciotola rovesciata per ottenere la forma che preferisci. Lascia raffreddare e infine riempi le cialde con la crema di carciofi!

Primo - Timballo di pasta con gambi di funghi

Una ricetta che permette di utilizzare una parte del fungo che spesso viene considerata uno scarto: il gambo. Questa parte, contrariamente a quanto si possa pensare, è molto gustosa e può aggiungere carattere al tuo piatto.

Ingredienti:

500 gr. di pasta corta

500 gr. di funghi porcini

1 cipolla

1 gambo di sedano

2 carote

1 spicchio d’aglio

2 mozzarelle

½ bicchiere di vino bianco

1 bicchiere di brodo vegetale

Olio extravergine di oliva

Timo q.b.

Rosmarino q.b.

Pane raffermo

Preparazione:

Lava con cura tutte le verdure, sbuccia la cipolla e lo spicchio d’aglio e trita tutto grossolanamente. Versa gli ingredienti in un mixer e frulla. Versa un cucchiaio d’olio in una padella e fai rosolare il composto ottenuto per fare il soffritto.

Nel frattempo, pulisci i funghi staccando i gambi e mettendo da parte i cappelli. Taglia i gambi in piccoli cubetti e uniscili al soffritto. Alza la fiamma e aggiungi mezzo bicchiere di vino bianco, fai evaporare e spegni.

Cuoci la pasta fino a metà cottura e intanto taglia a fettine molto sottili i cappelli dei funghi. Scola la pasta e uniscila al soffritto aggiungendo la mozzarella tagliata a cubetti, le fettine di funghi, il timo e il rosmarino tagliati grossolanamente e un filo d’olio.

Versa il tutto in una teglia e copri con il pane raffermo che hai precedentemente frullato e aggiungi un filo d’olio. Cuoci in forno statico a 180° per 20 minuti e servi in tavola il timballo ben caldo.

Secondo - Polpette di carne con chips di polenta

Un secondo e un contorno super appetitosi, che ti consentiranno di riciclare creativamente avanzi di carne e polenta.

Ingredienti polpette:

350 gr. di carne di manzo (lessa o arrosto)

1 uovo

150 gr. di pane raffermo

50 gr. di formaggio grattugiato

Olio extravergine di oliva q.b.

Noce moscata q.b.

Sale q.b.

50 gr. mortadella

½ spicchio d’aglio

50 ml latte

Scorza di limone q.b.

Pepe q.b.



Preparazione polpette:

Taglia a dadini 100 gr. di pane raffermo, mettilo in una ciotola e aggiungi il latte. Sbriciola il composto con le mani fino a farlo diventare una massa morbida.

Taglia a fette la carne avanzata e disponila in una ciotola, aggiungi il composto di pane e latte, l’aglio e i cubetti di mortadella.

Versa il tutto in un mixer e frulla. Unisci l’uovo, 50 gr. di pane raffermo che avrai precedentemente grattugiato e un po’ di scorza di limone e noce moscata anch’esse grattugiate. Aggiungi sale e pepe a piacere e continua a frullare.

Lavora il composto con le mani, formando delle piccole polpette e ricoprile di pangrattato. Cuoci in padella con un po’ d’olio extravergine di oliva fino a quando non risulteranno dorate e ben cotte.

Ingredienti chips:

200 gr. polenta avanzata

Rosmarino q.b.

Salvia q.b.

Timo q.b.

Pepe nero q.b.

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Preparazione chips:

Taglia la polenta a tocchetti e riponila nel mixer insieme a tutti gli aromi e al pepe. Frulla finchè il composto non risulterà ben amalgamato.

Metti la polenta su un foglio di carta forno unta con un filo d’olio. Stendila un pochino con le mani e coprila con un altro foglio di carta forno. Utilizza un mattarello per appiattire la polenta fino a raggiungere lo spessore di qualche millimetro. Rimuovi il foglio e forma dei quadratini aiutandoti con una rotella o un coltello.

Inforna a 200° per 15 minuti. Quando le chips saranno pronte e croccanti, servile con le polpette.

Dolce - Torta tenera alla zucca

Una torta super soffice che ti permetterà di utilizzare avanzi di zucca precedentemente cotta. Siamo sicuri che di questa golosa bontà non avanzerà nemmeno una fetta!

Ingredienti:

250 gr. di zucca mantovana cotta al forno

100 gr. di farina di riso

100 gr. burro

80 gr. zucchero

1 uovo

Cannella q.b.

Gocce di cioccolato fondente q.b.

Preparazione:

Disponi la zucca in una ciotola, schiaccia per bene con una forchetta e mettila da parte. In un altro recipiente metti il burro a temperatura ambiente e lo zucchero, poi mescola sino ad ottenere una crema liscia.

Al composto di burro e zucchero aggiungi l’uovo e la zucca, poi mescola di nuovo fin quando il composto non risulterà omogeneo.

Aggiungi la farina, la cannella e le gocce di cioccolato a tuo piacimento e amalgama il tutto. Monta l’albume dell’uovo, uniscilo al composto e mescola con dei movimenti delicati dal basso verso l’alto.

Quando risulterà liscio e omogeneo, disponilo in una tortiera imburrata. Fai cuocere in forno preriscaldato a 170° per 50 minuti. Spolvera con zucchero a velo e il dolce è servito!