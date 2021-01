Sogliola arrosto con patate fagiolini e pesto: la ricetta dello chef Giorgio Locatelli

Questa ricetta proposta dallo chef Giorgio Locatelli, durante la trasmissione Masterchef, è appetitosa e semplice da realizzare. Vediamo insieme come si prepara!

Tempo di preparazione

60 minuti

Tempo di cottura

45 minuti

Ingredienti per 4 persone

Patate piccole, 4

Cipolla bianca, 1

Piselli, 100 gr

Taccole, 4

Fagiolini, 100 gr

Fagioli freschi, 100 gr

Fagioli borlotti o cannellini cucinati, 100 gr

Sogliola di Dover, 4

Fiori di zucca, 4

Pesto, 50 gr

Olio evo

Sale

Pepe

Procedimento

1) Sbucciamo le patate e tagliamone 2 in dadi da 1 cm circa. Versiamole in una padella con acqua salata, portiamo a bollore, giriamo a fuoco alto per un minuto, spegniamo il fuoco, copriamo con un coperchio e lasciamo le patate fino a fine cottura.

2) In una padella separata scaldiamo un cucchiaio di olio, aggiungiamo la cipolla tritata finemente e cuociamo delicatamente per circa 5 minuti, senza farla colorare.

3) Nel frattempo tagliamo approssimativamente le altre patate e aggiungiamole alla cipolla. Cuociamo per un paio di minuti. Aggiungiamo abbastanza acqua a coprire e cuociamo fino a quando le patate non si rompe.

4) Versiamo in una pentola un bicchiere di acqua, saliamola e portiamo a ebollizione. Mettiamo i piselli e lasciamoli cuocere per un minuto, scoliamoli con una schiumarola e raffreddiamo sotto acqua corrente, quindi trasferiamoli in un piatto.

5) Versiamo le taccole nell’acqua di cottura e ripetiamo il processo di cottura, scolatura e rinfrescamento. Teniamo queste separati dai piselli. Facciamo la stessa cosa con i fagioli freschi e, infine, aggiungiamo i fagioli cucinati larghi.

6) Mettiamo la cipolla e la miscela di patate in un frullatore e frulliamo fino a ottenere una salsa densa.

7) Tagliamo i fagiolini per lungo, tagliamo le taccole, scoliamo i dadi di patate e aggiungete ai fagiolini e alle taccole. Uniamo i piselli, i fagioli freschi e quelli precotti. Condiamo e mescoliamo leggermente insieme.

8) Riscaldiamo 2 pentole antiaderenti e con due cucchiai di olio ciascuna.

9) Puliamo le sogliole, evisceriamole, rimuoviamo la testa e la pelle e mettiamone 2 in ciascuna padella. Cuociamo delicatamente per circa 3-4 minuti da un lato fino a doratura, quindi giriamo.

10) Mentre i pesci stanno cuocendo, mettiamo le verdure miste in una casseruola, aggiungiamo la salsa di patate e riscaldiamo tutto.

11) Sfilettiamo i pesci dopo la cottura. Versiamo un cucchiaio di verdure e salsa nel mezzo del piatto. Disponiamo il pesce, i fiori di zucca intorno, un filo di olio evo e un giro di pesto vicino alla verdura.

