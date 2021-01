Torta a cuore per San Valentino: la ricetta della food blogger Benedetta Rossi

Come essere super romantici a San Valentino? Preparando un dolce a forma di cuore!!! La ricetta è della food blogger Benedetta Rossi, che per festeggiare il giorno degli innamorati propone una torta sfoglia con crema e fragole.

Prepariamola insieme!

Tempo Preparazione 10 minuti

Tempo Cottura 15 min

Ingredienti

300 grammi di fragola

1 rotolo di pasta sfoglia rotondo

Zucchero a velo

2 uova

500 ml di latte

100 gr di zucchero

30 gr di amido di mais

Scorzetta di limone

1 bustina di vanillina

Procedimento

1) Prendiamo il rotolo di pasta sfoglia e stendiamolo sul piano di lavoro

2) Con un foglio di carta forno realizziamo uno stencil a forma di cuore. Adagiamo lo stencil sulla pasta sfoglia e con un coltello ritagliamo un cuore. Con la pasta sfoglia restante realizziamo delle strisce di circa 1 cm, serviranno a creare un bordo rialzato.

3) Con un pennello bagniamo il contorno della torta, e appoggiamo le strisce sopra, in modo che aderiscano perfettamente. In questo modo, una volta cotta la base della torta, otterremo un simil vu le vant grande a forma di cuore, il cui bordo rialzato servirà a sostenere la crema del ripieno.

4) Per ottenere un perfetto effetto vu le vant bucherelliamo bene con una forchetta il centro del cuore ma non i bordi, in modo che la sfoglia resti bassa al centro e si gonfi esternamente.

5) Mettiamo la base di sfoglia sulla teglia da forno, spolveriamo con lo zucchero a velo, inforniamo e lasciamo cuocere in forno ventilato a 200° per 12-15 minuti. Mentre la base di pasta sfoglia cuoce prepariamo la crema.

6) In un pentolino versiamo il latte, aggiungiamo la scorza del limone, portiamo sul fuoco e facciamo riscaldare. In un’altra pentola rompia mo le uova, quindi aggiungiamo lo zucchero, l'amido di mais, la vanillina e mescoliamo con una frusta.

7) Quando il latte è bollente, spegniamo il fuoco, eliminiamo la buccia del limone e versiamolo a filo sulle uova, mescolando.Quando il latte è bollente, spegniamo il fuoco, eliminiamo la buccia del limone e versiamolo a filo sulle uova, mescolando. Portiamo la pentola sul fuoco e sempre continuando a mescolare, facciamo cuocere la crema, finché non si sarà addensata.

8) Versiamo la crema ancora calda sulla base di pasta sfoglia e stendiamola sulla superficie, aiutandoci con un cucchiaio.Versiamo la crema ancora calda sulla base di pasta sfoglia e stendiamola sulla superficie, aiutandoci con un cucchiaio.

9) Decoriamo la torta. Tagliamo le fragole a fettine sottili e posizioniamole su tutta la superficie della torta.Decoriamo adesso la torta, io ho utilizzato le fragole fresche. Tagliamo le fragole a fettine sottili e posizioniamole su tutta la superficie della torta.

10) Pronta la decorazione, spennelliamo le fragole con acqua, zucchero e limone, per fare in modo che restino belle lucide. In alternativa possiamo utilizzare della gelatina per torte.

La torta cuore di pasta sfoglia con crema e fragole è pronta per essere servita!

Fonte ricetta https://www.fattoincasadabenedetta.it/