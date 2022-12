L'evoluzione del tortellino (che diventa 'al volo' o 'da passeggio'). E dove gustarlo

I più ortodossi potrebbero considerarla un'idea infelice, ma sta prendendo sempre più piede. La riscoperta vocazione turistica bolognese sta inoltre accelerando il mood. Così sotto le Due torri è un proliferare di tortellini 'al volo' . Da consumarsi velocemente, anche a passeggio. L'ombelico di Venere, diventa dunque, come si si dice oggi, "street food". Sorte simile per tutta la pasta fresca, in generale, dalla tagliatella alla lasagna.

Si possono quindi gustare osservando i monumenti e percorrendo le strade del centro cittadino, sotto i portici o seduti su una panchina, partendo proprio dalle due torri.

Tortellini e pasta fresca street food, dove trovarli

Bottega Portici High Quality Italian Pasta, in piazza di porta Ravegnana, produce pasta fresca e tortellini "a vista" che vengono serviti in appositi contenitori adatti al consumo da passeggio

L’asporto, in via Oberdan 67a (tel. 051225770) offre la possibilità di consumare pasta fresca, tortellini e altre specialità praticamente all'istante, senza però rinunciare alla preparazione secondo tradizione. Basta telefonare allo 051 225770 e ritirare dopo un quarto d'ora. I tortellini vengono serviti in coni da passeggio.

Tortellino Bologna, all'interno di Scuderia - Future Food Living Lav, in Piazza Verdi 2 prepara e serve i tortellini, e non solo, in una tazza da gustare dove si desidera.

Ragù Bologna, in via Goito in via Goito 9/b prepara tortellini e piatti take away in appositi contenitori, ma è possibile anche consumarli in loco (tel. 051268585).

Pasta Fresca Naldi: non proprio da passeggio, ma quasi, i tortellini e la pasta fresca, preparati a mano, vengono serviti in men che non si dica all'interno di un bicchierone. E' possibile anche ordinare tramite Qr-Code e ritirare in pochi minuti. Via del Pratello, 71/A tel. 051523288

Sfoglia Rina, in via Castiglione 5/B (tel 0519911710) e in via Marconi 701 a Casalecchio (tel 0516135389) si ordina e si ritira in breve tempo, Sempre per chi ha poco tempo. E' possibile gustare prelibatezze anche seduti all'interno dei locali

Lasaway - Non la solita lasagna, in Str. Maggiore, 64/B, offre consumazione sul posto, da asporto e anche consegna a domicilio. Qui ad essere al volo è la lasagna, servita in varie declinazioni. Il locale nasce infatti dalla volontà di osare in onore a uno dei piatti italiani più conosciuti al mondo .

Curiosità: la torretta di tortellini

Non a Bologna, ma nella capitale, due locali, Retrobottega e Tirapizzino, hanno lanciato "Lino", la torretta di tortellini.

Il piatto potrà far inorridire i bolognesi, ma il tortellino è preparato a regola d'arte, assicurano, con il ripieno classico depositato. Ad accompagnare la "torretta di tortellini, legati insieme" ci sono la fonduta di parmigiano e alcune gocce di carpione classico piemontese - una salsa composta di rosmarino, salvia, aglio, cipolla, olio e aceto - che dà un taglio acido”.

Ed ecco "Lino", un prodotto storico della cucina bolognese, che, quasi come uno spiedino, può essere gustato come street-food.