Andrea Pignataro tra i paperoni d'Italia: chi è e quanto fattura Mister Ion

Tra i nuovi paperoni d'Italia spunta il bolognese Andrea Pignataro, che guadagna addirittura il secondo posto nella classifica di Forbes 2024 che individua i miliardari del BelPaese. L’imprenditore felsineo è preceduto solo da Giovanni Ferrero, che vanta un patrimonio di 43,8 miliardi di dollari risultando come la 26esima persona più ricca del mondo e la quarta più ricca d’Europa, dopo che il suo gruppo ha chiuso l’esercizio 2022/23 con un record di ricavi (17 miliardi di euro).

Come rivela la rivista statunitense, Pignataro, fondatore di Ion Group, ha un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari. Negli ultimi 20 anni, con il suo gruppo ha acquistato più di 30 aziende nel campo dei dati e delle tecnologie finanziarie, senza portarne in Borsa nemmeno una. Entra in classifica per la prima volta quest’anno ed è in assoluto il più ricco tra i 265 nuovi miliardari del 2024.

A completare il podio c'è poi Giorgio Armani, con un patrimonio di 11,3 miliardi di dollari. Guardando all'intera classifica, in totale, i miliardari italiani sono 73.

Chi è Andrea Pignataro, che guida Ion Group

Andrea Pignataro, 54 anni, è nato a Bologna. Si è laureato in economia all’Alma Mater poi si è trasferito a Londra per un dottorato di ricerca (Phd) in matematica all’Imperial College. Dopo gli studi, nel 1994 è diventato trader per la Salomon Brothers, in quel periodo una delle più importanti banche d’affari di Wall Street. L’esperienza da trader lo ha poi portato nel 1997 a fondare Ion, allora una join venture tra Salomon e List, società di software di Pisa. Due anni dopo crea l'hedge fund (fondo comune di investimento privato) Endeavour Capital con cui rileva Ion. Oggi Ion Group ha acquisito i gruppi Cedacri e Cerved e ha investito 1,35 miliardi di euro per ottenere il controllo di Prelios.

