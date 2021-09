Torna la Borsa regionale del Turismo: "Obiettivo favorire e sostenere la ripresa dei flussi turistici"

BUY Emilia Romagna, la Borsa regionale del Turismo organizzata da Confcommercio Emilia Romagna in collaborazione con APT Servizi e le Destinazioni Turistiche torna per la sua 26° edizione dal 20 al 24 settembre. "Con un obiettivo preciso- riferiscono da Confcommercio -favorire e sostenere la ripresa dei flussi turistici dall’estero verso l’Emilia-Romagna nel 2022".

La manifestazione ha il patrocinio di Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, FIDER ed Eburt.

Formula digitale

Confermata la formula digitale: da lunedì 20 a venerdì 24 settembre, importanti Tour Operator internazionali provenienti da tutta Europa, India, Emirati Arabi, Australia, Canada, Stati Uniti, Argentina e Brasile incontreranno online gli operatori turistici regionali in 5 giorni durante i quali tour operator, agenzie di viaggio, destination management company, alberghi e strutture ricettive e fornitori di servizi turistici dell’Emilia-Romagna saranno a disposizione per momenti di confronto e approfondimento e per pianificare i tour per le prossime stagioni.

Grazie alla collaborazione con i territori e le Destinazioni Turistiche “Emilia”, “Bologna-Modena” e “Romagna” tornano, da lunedì 20 a mercoledì 22, anche gli apprezzati educational tour virtuali: sarà FICO – Eataly World, il parco del cibo italiano, a fare da cornice ai sei appuntamenti (della durata di un’ora l’uno) che condurranno i tour operator internazionali alla scoperta della vasta e variegata offerta del turismo regionale.

Primo appuntamento lunedì alle 15.30 con le emozioni della Motor Valley a cui farà seguito un viaggio fra le eccellenze enogastronomiche regionali della Food Valley.

Nei giorni successivi, secondo l’ordine del programma dell’evento spazio ai Cammini dell’Emilia-Romagna e alle diverse possibilità per Vacanze attive nel segno del benessere, alle Città d’arte e i patrimoni Unesco fino alle innumerevoli proposte sul fronte culturale, artistico e dell’intrattenimento che la regione sa esprimere.