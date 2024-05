A Bologna quasi 900 imprese in meno in un trimestre

Tra gennaio e marzo a Bologna hanno aperto 1.855 attività, un centinaio in meno rispetto al marzo 2023. Le cessazioni sono state 2.062, un valore che si è riallineato ai tempi pre-covid. A fornire i dati è le Camera di Commercio di Bologna, che già a inizio marzo aveva lanciato l'allerta sull'andamento dell'economia bolognese. Adesso l'associazione fa notare come, sommando alle chiusure effettive anche le 665 unità cessate d'ufficio, il saldo negativo sia di quasi 900 attività nei primi tre mesi del 2024.

Il numero delle imprese bolognesi scende così a 92.568, a cui si aggiungono 24.795 imprese locali, per un totale di 117.363 attività registrate a fine marzo nell'area metropolitana di Bologna.

In calo le attività industriali

Sono in calo anche le attività industriali - ben 382 in meno, per una variazione di -1,64% - , tren che è determinato in buona parte dalla flessione delle imprese edili (-223, -1,57%), a cui si aggiunge l’andamento negativo del settore manifatturiero (-158, -1,80%).

Anche commercio, agricoltura e pesca con il segno meno

In calo anche i servizi, con 478 aziende in meno (-0,80%), a partire dalle attività commerciali (-383 attività, -1,90%). Si riducono anche le aziende nei settori dell’agricoltura e della pesca (-116, -1,54%). Sul fronte delle forme societarie prosegue, anche se con minore intensità, la crescita strutturale delle società di capitale (+111 attività, +0,36%), l'unica forma giuridica in attivo nei primi mesi del 2024.