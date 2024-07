Dai libri allo schermo: Bologna Children's Book Fair si allea con Frankfurter Buchmesse

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Produttori e professionisti del mondo della televisione e del cinema sono assidui frequentatori delle più importanti fiere del libro mondiali, alla ricerca di nuove storie e personaggi da trasformare in produzioni televisive, cinematografiche e di animazione. Un interesse cresciuto anche per l'industria dei videogiochi.

Bologna Children's Book Fair e Frankfurter Buchmesse, le due più importanti manifestazioni internazionali dedicate al libro, hanno così deciso di collaborare per creare un nuovo 'Games Business Centre', che integrerà, già a partire dalle prossime edizioni (Francoforte a ottobre e Bologna a marzo 2025) le aree dedicate allo scambio dei copyright e al licensing dei contenuti in ambito televisivo e cinematografico già presenti nei due saloni, completando la loro offerta 'book-to-screen'.

Nuove opportunità di business

L'obiettivo principale è quello di creare nuove opportunità di business e di networking per i professionisti dell'industria editoriale, oltre che di approfondimento attraverso eventi su temi di attualità come i diritti crossmediali e il ruolo del settore "games" nella creazione di contenuti per il grande pubblico, dai bambini, agli adolescenti, ai giovani adulti, agli adulti. Gli espositori che prenderanno parte al Games Business Centre in entrambe le fiere, riceveranno uno sconto del 20%, oltre a pubblicità dedicata e opportunità di networking sia a Francoforte che a Bologna.

Una lunga storia di rapporti con il mondo del cinema e della tv

"Bologna Children's Book Fair, con Bologna Licensing Trade Fair e BolognaBookPlus, ha una lunga storia di stretti rapporti con il mondo del cinema e della televisione. Questo nuovo progetto che siamo orgogliosi di lanciare con la Buchmesse di Francoforte allarga l'orizzonte al mondo del gamining, offrendo un nuovo e inedito mercato che sono certa aprirà la strada a entusiasmanti opportunità di business", spiega Elena Pasoli, direttrice della Fiera del libro per ragazzi.

"Da anni alla Buchmesse di Francoforte portiamo avanti il motto 'un libro è un film, è un gioco'. Con questa nuova area stiamo portando avanti il business con adattamenti trasversali ai generi. Grazie alla collaborazione con Bologna, da ottobre in poi offriremo al settore del libro un proficuo scambio con le industrie creative due volte all'anno", afferma Juergen Boos, direttore della Frankfurter Buchmesse.