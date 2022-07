Supermercati, Despar incoronato per il 'Miglior Servizio Clienti'

Despar - cha ha da poco lanciato il nuovo punto vendita a Ozzano, dove è ancora attiva la ricerca di personale - spicca come "realtà capace di attivare una relazione significativa con la propria clientela, duratura e basata sulla fiducia e sulla condivisione di valori importanti, quali la vicinanza ai territori e la continuità del servizio". La conferma arriva dal risultato ottenuto all’interno della prima edizione dell’Italy’s Best Customer Service 2022-2023, ricerca condotta da Statista per “L’Economia” del Corriere della Sera. La ricerca identifica le aziende che, nel proprio mercato di riferimento, sanno fornire un servizio di qualità.

Nella Categoria Vendita al dettaglio-Supermercati, Despar si è distinta in particolare per la Disponibilità del servizio e per la Competenza professionale del personale.

“Siamo felicissimi di poter toccare con mano - commenta Filippo Fabbri, Direttore Generale di Despar Italia - quanto i clienti siano a noi affezionati e quanto stimino la nostra insegna. È appagante, e dà slancio per il futuro, sapere che le persone notano lo sforzo compiuto per essere vicini e attenti ai loro bisogni. E che sono anche disposte a raccomandare l’insegna: un segnale di continuità e affezione che intendiamo onorare sempre di più, specie in una fase delicata per l’economia del Paese, che stiamo affrontando in questi mesi, e che affronteremo in maniera ancor più impegnativa nei prossimi”.

I criteri di selezione dell’Italy’s Best Customer Service 2022-2023

16 mila consumatori hanno espresso il proprio parere e valutato 2.800 imprese divise in 182 categorie. I votanti hanno giudicato le aziende secondo cinque criteri principali (disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione, varietà delle soluzioni offerte) su una scala da 0 a 10, a cui hanno aggiunto un punteggio relativo alla disponibilità a raccomandare l’azienda (item che ha pesato per il 50% nel punteggio finale).