Slitta l'apertura di Grand Tour Italia (ex Fico), Farinetti: "Ma presto buone notizie"

Slitta almeno alla seconda metà di maggio la data di apertura di Grand Tour Italia, il nuovo polo del gusto che nascerà al posto di Fico. A farlo sapere è lo stesso gruppo al 100% di proprietà della famiglia Farinetti. Inizialmente l'avvio delle attività era previsto per il 26 aprile, ma lo stesso ad Piero Bagnasco, annunciando l’inizio del nuovo corso, aveva aggiunto un prudente “forse”. Ai sindacati, nel fine settimana, invece, è stato comunicato che l’inaugurazione avverrà “non prima del 30 maggio”.

Posizioni aperte

Di certo c’è che è stato fissato per metà maggio un incontro con Oscar Farinetti per illustrare i dettagli del nuovo progetto. In quella data verrà reso noto più precisamente quando lo spazio a pochi passi dal Caab sarà nuovamente a disposizione del pubblico.

Al momento il cantiere è ancora in piena attività, ma Oscar Farinetti annuncia che "ci sono buone notizie in arrivo". Tra queste alcune nuove assunzioni. Sull'argomento sono però pochi i dettagli perché l'imprenditore - interpellato da BolognaToday - preferisce "prima parlare con i dipendenti e con i sindacati".

Al momento si sa che ai 34 dipendenti diretti attuali - circa una ventina in meno rispetto ai 53 di Fico - si aggiungono diverse posizioni aperte per chi è alla ricerca di un impiego. La società si è già rivolta alle agenzie di ricerca personale, ha pubblicato annunci sui social e sta già assumendo alcune figure, sia in ambito amministrativo e commerciale, sia tra chi sarà a contatto con il pubblico.

Restyling

Il restyling del parco è ancora in corso. Grand Tour Italia, infatti, prevede 20 aree differenti, una per ogni regione italiana. Ci saranno le osterie selezionate da Slow Food che offriranno prodotti tipici di ogni area geografica, accanto ai ristoranti fissi. È ancora aperto e continuerà ad ospitare i più piccoli e le loro famiglie, invece, il Luna Farm, la fattoria didattica che è tra le attrazioni più riuscite del vecchio Fico e che sopravviverà anche all’interno di Grand Tour Italia.