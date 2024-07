A Bologna è tutto pronto per ospitare il G7 | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tutto è pronto a Bologna per ospitare al Tecnopolo il la riunione ministeriale del G7 dedicata a Scienza e Tecnologia. A presiedere i lavori sarà la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Il vertice vedrà la partecipazione dei ministri e dei capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione Europea.

“Il messaggio che vogliamo lanciare da Bologna e da questo G7 è che scienza e tecnologia non sono distanti da noi. Sono ‘strumenti’ al nostro servizio. Ogni scoperta, ogni innovazione, ha lo scopo di renderci la vita più semplice, di migliorarne la qualità. Per farlo è indispensabile che la ricerca sia aperta, collaborativa ma anche sicura. L’Italia è protagonista del cambiamento e dell’innovazione”, sottolinea la ministra Anna Maria Bernini.

Il programma del G7 tra Bologna e Forlì

Le delegazioni arriveranno il 9 luglio e, dopo una visita al Museo della Ducati, parteciperanno ad una cena di gala a Villa Guastavillani, sede della Bologna Business School.

Il 10 luglio le delegazioni internazionali prenderanno parte alle prime tre sessioni del G7 dedicate alla ricerca sulla sicurezza, alle infrastrutture di ricerca e alla cooperazione con l’Africa con delegazioni Unesco e dell'Unione Africana. In agenda c’è anche una visita al supercomputer Leonardo e dimostrazioni sul funzionamento del quantum computing. All’inizio di alcune sessioni è previsto l’intervento di una personalità di spicco. Tra i relatori ci sono Maria Leptin, presidente European Research Council, Fabiola Gianotti, direttore generale del Cern di Ginevra, e Tzhilidzi Marwala, sottosegretario generale delle Nazioni Unite.

Al focus sulla cooperazione con l’Africa saranno presenti anche l’Unione Africana e l’Unesco.Domani è prevista una visita al Supercomputer Leonardo e dalle 19, a Forlì, i ministri assisteranno al concerto dell’Orchestra sinfonica dei conservatori italiani, all’abbazia di San Mercuriale.

In serata, poi, le delegazioni internazionali si sposteranno a Forlì per assistere ad un concerto della National Symphony Orchestra del conservatori italiani all’Abbazia di San Mercuriale.

L’11 luglio sarà l’ultimo giorno del G7 bolognese e sarà dedicato a due diverse sessioni: nella prima si discuterà di tecnologie emergenti, energia nucleare e spazio, mentre la seconda sarà dedicata al tema degli oceani e della loro biodiversità. A margine del meeting, si terrà anche la "Conference on Mediterranean and Atlantic Ocean Health and Coastal Resilience”.

Bonaccini: “Orgoglio per la comunità”

“Ospitare un evento di livello mondiale è un orgoglio per tutta la comunità emiliano-romagnola- le parole del presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, perché il G7 Scienza e Tecnologia riconosce il Tecnopolo di Bologna come un luogo centrale di livello internazionale, la piattaforma europea dei big data e dell’intelligenza artificiale dove costruire occasioni di confronto e cercare sinergie globali su temi cruciali per il pianeta: ricerca, innovazione e nuove tecnologie. Con al centro la scienza al servizio dell’uomo. E rappresenta un riconoscimento concreto e tangibile all’enorme lavoro comune portato avanti in questi anni per realizzare quella che è ormai l’Emilia-Romagna Data Valley”, ha aggiunto Bonaccini, ringraziando “il Governo e la ministra Bernini per aver scelto Bologna e la nostra regione”.

“Il futuro e lo sviluppo delle nostre comunità dipendono da due grandi sfide: la transizione digitale e quella climatica- sottolinea ancora il presidente Bonaccini-. Per contribuire ad affrontarle l’Emilia-Romagna ha messo a disposizione dell’Italia e dell’Europa questa infrastruttura straordinaria: al Tecnopolo hanno già casa il supercomputer Leonardo e il Centro Meteo per le Previsioni a Medio Termine e a breve arriverà anche la 14/esima sede dell’Università dell’Onu, la prima nell’area mediterranea, dedicata proprio allo studio dei cambiamenti climatici”. Dopo la manifestazione, il presidente della Regione Emilia-Romagna lascerà il suo incarico per dedicarsi alla sua attività di paralmentare europeo.

Sicurezza rafforzata in città

Anche sul fronte della sicurezza, Bologna si è preparata ad ospitare le delegazioni del G7. Tanti i controlli lungo e le auto delle forze dell’ordine che già da qualche giorno presidiano la zona della Fiera e le strade attorno al Tecnopolo.

Come cambia la viabilità

L’arrivo del G7 a Bologna comporterà anche alcune modifiche alla viabilità. Autostrade per l’Italia fa sapere che, in vista del summit al Tecnopolo per il tema di Scienza e Tecnologia, verrà chiuso un tratto della tangenziale di Bologna da mercoledì 10 luglio a giovedì 11 luglio dalle 8 alle 18 e fino a quando ce ne sarà la necessità.

Lo svincolo interessato è il 7, quello di Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro di Savena e l'A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno e dall'A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro - A14

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara.

Nuovo spazio al Tecnopolo

Il Tecnopolo di Bologna si sviluppa negli oltre 120mila metri quadri di superficie nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, progettati e realizzati negli anni Cinquanta dall’architetto Pier Luigi Nervi. Gli spazi sono stati reinterpretati per ospitare le infrastrutture di supercalcolo di rilevanza internazionale, come Leonardo e il Data Centre del Centro meteo europeo (ECMWF), ma questo luogo ospiterà anche attività all’avanguardia nel campo della ricerca e sviluppo, aree comuni per incubatori, Università, Centri di ricerca, insieme alla sede di Agenzia Italia Meteo e a quella dei più importanti enti e organismi scientifici nazionali. Proprio in occasione del G7, inoltre, inaugura il nuovo spazio espositivo all'interno del padiglione B4, che diventerà uno spazio permanente e un luogo di incontro per eventi, iniziative, conferenze dedicati a Intelligenza Artificiale, Economia digitale e Big Data.