Ilip e vertenza CFP, la Città metropolitana: "Perseguire impegni presi sul Tavolo prefettizio"

Il Capo di Gabinetto della Città metropolitana ha invitato ad essere presenti alle 15.00 di oggi la Cooperativa CFP, l’azienda ILIP e i sindacati di base che rappresentano i lavoratori, in mobilitazione da giorni, per un incontro in merito alla risoluzione dell’appalto della Cooperativa presso lo stabilimento ILIP di Valsamoggia. All’incontro erano presenti Città metropolitana, Comune di Bologna, Comune di Valsamoggia e la Regione Emilia-Romagna assieme a CFP e SiCobas.

Lo rende noto l'amministrazione metropolitana aggiungendo che l'Azienda ILIP, con una nota inviata al Capo di Gabinetto, ha comunicato che non avrebbe partecipato all’incontro, poiché ritiene di aver già condiviso la propria posizione nel corso del lungo percorso coordinato dalla Prefettura di Bologna, e di aver già preso decisioni incontrovertibili relativamente all’internalizzazione del servizio prima affidato all’appalto CFP.

L’incontro in Città metropolitana - sottolinea l'amministrazione - "si colloca nel solco del lungo lavoro portato avanti dalla Prefettura di Bologna e registra la conferma dell’impegno preso da CFP in quella sede finalizzato a tutelare l’occupazione: la Cooperativa CFP ha riconfermato l’impegno a formulare proposte di ricollocamento senza soluzione di continuità a tutti gli 80 lavoratori e lavoratrici nell’ambito degli appalti in essere, tenendo a riferimento il Tavolo prefettizio per la proposta del piano di ricollocazione".

Dal canto suo la Città metropolitana ha ribadito che "l'obiettivo per tutti deve essere quello di garantire la continuità lavorativa di tutti e tutte le dipendenti di CFP fino a ieri impegnati in ILIP, registra l'impegno positivo della Cooperativa modenese in questo senso e garantisce l’attenzione delle Istituzioni nel seguire gli sviluppi di questa vicenda".