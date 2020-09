Lavoro, osservatorio Infojobs I° semestre 2020: Bologna quinta provincia d'Italia per numero di offerte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

28.258 è il totale delle offerte pubblicate durante il primo semestre 2020 da InfoJobs, la piattaforma numero 1 in Italia per la ricerca di lavoro online, destinate a chi cerca occupazione in Emilia Romagna. Si tratta di un dato che corrisponde al -31,4% in un confronto anno su anno, in linea con la flessione su scala nazionale (-32,5%), su cui hanno impattato pesantemente i mesi di lockdown e la difficile ripartenza. L’Emilia Romagna si posiziona come seconda in Italia per numero di offerte e Bologna su base nazionale è la quinta provincia per numero di offerte, con il 4% del totale, ed è prima rispetto alla Regione Emilia Romagna, dove raccoglie il 24,7% del totale regionale. Seguono Modena con il 17% e Piacenza con il 15,2%. Reggio Emilia e Parma arrivano a parimerito con l’11,8% delle offerte, Forlì-Cesena il 6,7%, Ravenna il 4,9%, Ferrara il 4,1% e chiude Rimini, con il 3,8%. Le categorie professionali: Operai, Produzione e Qualità la migliore a livello regionale Per quanto riguarda le categorie professionali più cercate in Regione, in perfetta continuità con lo stesso periodo del 2019, in Emilia Romagna Operai, Produzione e Qualità risulta in testa, con il 23,6% delle offerte di lavoro. Segue Acquisti, Logistica e Magazzino con il 15,6% e chiude la top 3 Amministrazione, Contabilità e Segreteria con il 9,1% delle offerte in Emilia Romagna. Fra le poche professioni in crescita a livello regionale in questo semestre complicato c’è la categoria Farmacia Medicina e Salute (+42,2%), un dato strettamente legato all’emergenza sanitaria che ha vissuto una particolare concentrazione nel primo semestre 2020. Bene anche Acquisti, Logistica e Magazzino, che cresce di un +6,8%. InfoJobs al fianco di lavoratori e aziende con un progetto concreto Le previsioni di incertezza che preoccupano il mercato nel lavoro nel secondo semestre 2020, vanno di pari passo con la voglia di ripartire e trovare una nuova normalità. Per facilitare un più agevole ed efficace incontro della domanda e dell’offerta, specie in un periodo critico come questo, InfoJobs ha attivato anche in Emilia Romagna un servizio attualmente unico nel suo genere: la revisione gratuita, professionale e online del cv, a cura degli esperti HR di InfoJobs. Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs, spiega così l’iniziativa “Come piattaforma di recruitment numero uno in Italia vogliamo dare un segnale forte di aiuto a imprenditori e aziende, facilitando il dialogo e l’incontro tra chi cerca occupazione e chi ha necessità di professionisti di settore. Con questo obiettivo è nato un servizio nuovo, unico nel suo genere perché gratuito e personalizzato, di revisione del cv a cura dei nostri 14 esperti interni HR. I candidati saranno quindi in grado di presentarsi al meglio alle aziende, che a loro volta saranno facilitate nell’individuazione del candidato giusto. Un servizio pensato per supportare la collocazione dei candidati, ma di cui beneficeranno anche le aziende in una scelta che, in periodo di assunzioni limitate, diventa ancora più rilevante”. Il servizio di revisione del cv è partito come progetto di test durante il lockdown, coinvolgendo 1000 candidati in Italia che hanno ricevuto una consulenza telefonica one-to-one per riscrivere il proprio cv. I risultati sono stati incoraggianti: i profili aggiornati e rivisti dal team HR di InfoJobs hanno ricevuto il 15% di interesse in più da parte delle aziende in cerca di nuovi collaboratori. Il servizio di revisione del cv sarà attivo per tutto il 2020 ed è indirizzato a tutti i candidati in cerca di lavoro, con un’attenzione particolare per i giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro e che sono la fascia potenzialmente più penalizzata. Il funzionamento è molto semplice e diretto: basta iscriversi ad InfoJobs e rispondere all’annuncio presente in piattaforma, i candidati verranno poi ricontattati per fissare una consulenza telefonica e personalizzata di 30 minuti da parte di uno degli esperti HR di InfoJobs, con cui sarà possibile rivedere il proprio cv per evidenziare al meglio skill e esperienze, ma anche per sfruttare al meglio le potenzialità di matching della piattaforma e farsi così trovare più facilmente dalle aziende. Il servizio di revisione è già attivo ed è possibile candidarsi qui: infojobs.it/prenditi-cura-del-tuo-cv InfoJobs InfoJobs (www.infojobs.it) è la piattaforma numero 1 in Italia per la ricerca di lavoro online, con oltre 5,5 milioni di utenti registrati, 5.000 aziende attive e 1.000 nuove offerte ogni giorno in 20 categorie diverse. Dal 2004, InfoJobs si propone di guidare l’evoluzione del tradizionale mercato del lavoro, abilitando in modo rapido e dinamico l’incontro tra aziende e candidati, utilizzando al meglio le potenzialità del digitale per offrire consulenza e soluzioni tailor-made centrate sull’utente. InfoJobs, insieme a Subito, marketplace leader in Italia nella compravendita online, è parte di Adevinta, multinazionale che opera con successo in 15 Paesi con 35 brand nel mercato dei classified online e raggiunge ogni mese 1,5 miliardi di persone.