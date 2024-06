Neet e hikikomori. Se fosse proprio un videogame ad aiutare i ragazzi a uscire di casa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

In Italia nel 2023 il numero dei Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, secondo dati Istat, è pari al 18% nella fascia tra i 15 e i 34 anni. Tendenza in lieve calo nel primo trimestre del 2024, quando la percentuale si è attestata al 17,5%. Un dato allarmante che si aggiunge al numero - stimato tra i 50 e gli oltre 60mila - ragazzi che si sono isolati e che vivono chiusi in casa per scelta passando intere giornate su internet, tra videogiochi e social network, i cosiddetti hikikomori. Un fenomeno sul quale anche il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha appuntato l'attenzione nel corso della presentazione della "Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024".

Nei suoi report, l'Istat quando fa riferimento ai "giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione" nel terzo trimestre del 2023 censisce meno di 1,5 milioni. Se si considerano come “giovani” anche i cittadini fino a 34 anni di età, allora il numero dei Neet sale a poco meno di 2,2 milioni, pari al 18% del totale. Tendenza in lieve calo nel primo trimestre del 2024.

La quota si abbassa all’11,2% al Centro-Nord e cresce fino al 24,7% nel Mezzogiorno. I valori più bassi si registrano nelle Province autonome di Bolzano (8,0%) e Trento (9,7%), mentre in Emilia-Romagna sono l’11%, sostanzialmente in media con il dato nazionale.

I numeri, però, variano notevolmente a seconda delle fasce d’età: sempre in Emilia-Romagna se tra i 15 e i 24 anni i Neet sono il 9%, aumentano al 13,5% tra i 18 e i 29 anni, la percentuale si attesta all’11% tra i 15 e i 29 anni e raggiunge l’11,6% nella fascia tra i 15 e i 34 anni. Dati che sono in calo rispetto agli anni precedenti, ma sono comunque importanti e celano spesso storie di sfiducia, abbandono scolastico, ma anche di riscatto.

Un videogame per fare uscire di casa gli hikikomori

Dopo il Covid è aumentato anche l’isolamento dei giovani e giovanissimi. Una recente ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità ha mostrato come dopo il Covid nel nostro Paese ci siano stati oltre 60mila casi di grave ritiro sociale, i cosiddetti hikikomori.

L’analisi evidenzia come il maggior numero di casi si concentri nella popolazione 11-13 anni residente al Sud Italia (8,7%, pari a ben 16.050 ragazzi), dove la percentuali è nettamente più basse si registrano invece per le altre aree geografiche. Anche nella popolazione 14-17 anni le tendenze più elevate riguardano gli studenti e le studentesse residenti al Sud (1,9%, ossia 10.789 giovani), e a seguire quelli residenti al Centro (1,7%, ben 7.479 persone) e al Nord est (1,6% pari a 6.905 ragazzi). La tendenza a isolarsi dal mondo esterno riguarda soprattutto gli studenti e le studentesse dei licei artistici e degli istituti professionali (entrambi 2,3%), a seguire quelli degli istituti tecnici (1,5%) e degli altri licei (1,3%).

Per aiutare i ragazzi ad uscire da casa e ritornare a scuola la Cooperativa Ippocampo ha progettato un videogame: ‘A scuola con gli avatar’. Lo strumento, presentato a Bologna nel corso della convention del Consorzio Nazionale Cgm, è stato pensato per agganciare i ragazzi nel loro isolamento parlando una lingua a loro nota. All’interno del gioco dovranno affrontare delle sfide legate alle materie scolastiche. Successivamente saranno coinvolti in attività manuali che li porteranno a poco a poco ad incontrare i propri coetanei. L’obiettivo è farli conoscere tra loro e farli uscire dall’isolamento creando un metaverso differente.

Il progetto Desi della Ducati

Che l’uscita dall’isolamento dei ragazzi abbia molto a che vedere con la fiducia nel futuro lo dimostra l’esperienza di due dei colossi della Motor Valley, Ducati e Lamborghini. Nel 2013 le due aziende, su impulso della Fondazione Volkswagen e di Audi Accademy, hanno lanciato il progetto Desi (Dual Education system Italy), anticipando di fatto la riforma del Governo Renzi sulla Buona Scuola e i progetti di alternanza scuola-lavoro.

“Il progetto nacque la fondazione Volkswagen che ci che ce lo ha finanziato ci aveva chiesto che fosse un progetto non di Education ma di Corporate Responsability – spiega Luca Baroni, HR di Ducati - . Allora ci rivolgemmo ai Neet e grazie ad un bando regionale coinvolgemmo i ragazzi fino a massimo 25 anni, reduci da abbandono scolastico, che avessero ottenuto almeno il diploma rilasciato al terzo anno della scuola professionale”.

Per due anni i ragazzi che hanno aderito al bando hanno colmato il gap, frequentando il quarto e il quinto anno della scuola secondaria e in parallelo lavorando in Ducati, seguiti da tutor individuati dall’azienda. Il precorso prevedeva 1400 ore negli stabilimenti di Borgo Panigale, prevalentemente di pratica.

Il progetto poi è proseguito coinvolgendo i ragazzi dell’istituto Belluzzi Fioravanti per quanto riguarda la Ducati e delle Aldini Valeriani per quanto riguarda la Lamborghini e continua ancora oggi. “Ogni anno gestiamo due classi, una quarta e una quinta superiore, - spiega Baroni - . Anche l’esame di maturità viene fatto in parte in azienda”.

Un programma che non solo rende i ragazzi più pronti affrontare il mondo del lavoro, ma che spesso dà luogo anche ad assunzioni in Ducati. “Ogni anno abbiamo assunto dai 3 ai 6 -7 ragazzi tramite il progetto Desi”, spiega Baroni e “a 12 mesi dalla maturità nelle classi che hanno partecipato al progetto c’era disoccupazione zero, indice che questo percorso di formazione è sicuramente nei fatti professionalizzante”.

“Una ripresa quando questi ragazzi avevano perso la speranza”

Cosa ne è stato di quei ragazzi che sono entrati in Ducati come Neet? “Abbiamo avuto anche noi dei ragazzi che, dopo l’esperienza con noi, magari chissà come si sono persi ma invece ne abbiamo avuti parecchi che hanno vissuto questo percorso come una seconda opportunità. Nella prima edizione del progetto Desi ne abbiamo assunti sei e quasi tutti, una volta entrati in azienda, hanno fatto un percorso di crescita decisamente superiore alla media. Due ragazzi sono entrati in Ducati corse, altri sono già supervisori e coordinano altre persone”. Carriere che sono decollate, grazie al fatto che questi ragazzi “si sono visti passare davanti un treno, quando ormai aveva perso un po' di speranza”.

Il programma Gol in Emilia-Romagna

“I Neet sono una realtà difficile da cogliere e da intercettare”, spiega Paolo Iannini, direttore dell’Agenzia per il Lavoro dell’Emilia-Romagna .Per i giovani che non studiano e non lavorano, l’Agenzia regionale per il Lavoro sta puntando sul programma Gol, finanziato con fondi del Pnrr, per l'attivazione di politiche attive per il lavoro e la formazione.

“I giovani tra i 16 e i 29 anni coinvolti nel programma Gol – spiega Iannini – al 29 febbraio del 2024 erano 33.561, di cui 17.254 donne e 16.307 uomini”.

Il programma prevede anche una valutazione di quanto i giovani tra i 16 e i 24 anni siano pronti ad entrare sul mercato. “I dati sono molto buoni – rassicura Iannini - : soprattutto per le donne il 62% risultano già pronte, work ready, quindi hanno una classe di reinserimento lavorativo, mentre il 37% ha bisogno di formazione aggiuntiva per poter essere inserita nel mercato del lavoro. Per gli uomini il dato è un po' meno buono: il 58% è work ready e il 41- 42% e invece ha bisogno di formazione. Questo dato migliora per la classe di età immediatamente superiore, tra i 25 e i 29 anni, che sono leggermente più preparati”.

La fragilità del mondo del lavoro

Le criticità, però, arrivano soprattutto “dalla fragilità del mondo del lavoro”, evidenzia Iannini. “Il lavoro a tempo indeterminato avviato per tutte le persone tra i 16-29 anni che hanno avuto accesso al programma Gol, seguendo tutto il percorso, è pari al 4%, mentre per il 72% i contratti di lavoro sono a tempo determinato. A questi si aggiungono un 9% di giovani che hanno ottenuto un contratto di apprendistato”.

Se “è comprensibile” un ingresso nel mondo del lavoro con un periodo di prova, dall’altro “è del tutto evidente che lo stimolo ad entrare nel mercato del lavoro con delle prospettive di remunerazione o comunque di gratificazione tutto sommato contenute, diciamo, probabilmente alimentano la sacca dei Neet”.