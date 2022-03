Da Pianoro al Vietnam per produrre il farmaco vs il covid

Tecnologia made in Bologna nel farmaco Molnupiravir contro il Covid. L'annuncio arriva dalla azienda MG2, di Pianoro, che fronirà una sofisticata macchina per la produzione dell'antivirale.

"Nelle scorse settimane - spiegano da MG2 -due medicinali hanno avuto il via libera dalle autorità competenti nella cura di pazienti affetti dal Coronavirus. E uno di questi, il Molnupiravir, avrà una matrice italiana, dato che sarà una G140 a produrre negli stabilimenti di Stellapharm, azienda farmaceutica vietnamita leader nel segmento dei farmaci per malattie cardiovascolari, diabete e antivirali, la versione in capsula del farmaco anti COVID-19".

Stellapharm - continuano a spiegare dall'azienda bolognese - è attualmente uno dei tre produttori in Vietnam che forniscono il Molnupiravir principalmente per il mercato locale. È anche l'unico produttore farmaceutico in Vietnam, tra 27 produttori di generici, che ha recentemente firmato un accordo con MPP - Medicines Patent Pool - per produrre e fornire la versione a basso costo del farmaco antivirale in 105 Paesi a medio-basso reddito.

Il macchinario Made in Pianoro impiegato vs il covid

La G140 è un'opercolatrice a movimento continuo per medie e grandi produzioni che permette il dosaggio di prodotti farmaceutici quali polvere e cronoidi. "Grazie a una tecnologia altamente sofisticata - aggiungono da MG2 - G140 assicura un elevato livello di accuratezza in tutte le fasi produttive, con velocità massima fino a 140.000 capsule all'ora. Stellapharm già nel 2019 aveva acquistato una G140, che aveva soddisfatto le sue alte aspettative di produzione ed efficienza. A distanza di due anni dunque ammontano a due le macchine MG2 in Stellapharm."

L'ultima opercolatrice è stata consegnata nello stabilimento di Binh Duong per permettere una produzione di massa del Molnupiravir STELLA 400 mg, grazie all'autorizzazione del farmaco da parte dell'Autorità Vietnamita (Drug Administration of Vietnam) scaturita a seguito dell'approvazione del Molnupiravir negli Stati Uniti da parte dell'FDA statunitense (Food & Drug Administration).

"Il rapporto con Stellapharm - chiosano dallo stabilimento di Pianoro - si è consolidato, oltre che per l'elevato standard tecnologico della G140, anche grazie al servizio di post-vendita MG2, che sul luogo può contare sull'agente locale Rieckermann che conta nel proprio staff tecnici formati sulle opercolatrici dell'azienda italiana".

MG2, oltre 50 anni di progettazione e produzione di macchine automatiche

Fondata nel 1966, MG2 è oggi un’azienda leader nella progettazione e produzione di macchine automatiche per l’industria farmaceutica, cosmetica ed alimentare. MG2 lavora da sempre in tutto il mondo ed offre ai propri clienti un approccio personalizzato, formulando soluzioni su misura sia per le aziende Big Pharma che per piccoli laboratori galenici.

