Dall'aeroporto Marconi alla Romagna un servizio di bus-shuttle 'porta a porta'

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Romagna si conferma sempre di più la meta delle vacanze per eccellenza. Anche per chi deve prendere un aereo per raggiungere la nostra Riviera. Da oggi le principali località turistiche della Romagna, Cesenatico, Cervia, Riccione, Misano e Cattolica, sono collegate all'aeroporto Marconi, che sta completando l'ampliamento, con il servizio di navetta. Grazie alla collaborazione tra Shuttle Italy Airport, la storica azienda di trasporti cesenate "Autoservizi Casadei" e il "Gruppo Taxi Cattolica", viene infatti messo su strada un reale servizio "porta a porta" per turisti e viaggiatori. Prenotando online è possibile raggiungere una delle fermate delle linee "shuttle" partendo dal portone di casa o dell'hotel, utilizzando mini van o auto pubbliche. Si viaggia, quindi, in un'unica soluzione di continuità tra punto di partenza e d'arrivo del proprio itinerario.

Un servizio importante per la Riviera

"Il nostro servizio compie un ulteriore salto imprenditoriale e dimensionale", conferma Roberto Benedettini, amministratore unico Vip srl. E ci crede anche Apt Servizi Emilia-Romagna: "Il ruolo strategico degli aeroporti regionali nell'internazionalizzazione della nostra offerta di vacanza si rinforza ulteriormente", commenta il presidente Davide Cassani, grazie a questi collegamenti messi a disposizione dagli operatori del territorio, che accorciano le distanze "rendendo l'esperienza della vacanza ancora più piacevole". Il servizio di transfer door to door "fa della nostra Riviera un luogo sempre più attrattivo per i tanti turisti stranieri che ci vogliono scoprire", conclude.