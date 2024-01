Adecco cerca personale: tra le città interessate c’è anche Bologna

Adecco cerca lavoratori e, tra le città interessate, c’è anche Bologna. La selezione, per conto della Sirti Telco Infrastructures spa, ricerca 160 risorse specializzate nei ruoli di escavatoristi, autisti con patente C e CQC merci, installatori e posacavi in fibra ottica, capisquadra infrastrutture civili e assistenti tecnici.

Alle persone interessate è richiesta esperienza pregressa in ambito cantieristico stradale, patente B e disponibilità full time. Tutte le altre info sono disponibili sul sito di Adecco.