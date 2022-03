Salario minimo, Udicon: "Misura necessaria ma non basta" | VIDEO

Il salario minimo non basta se poi non segue il costo della vita. La vede così Udicon Emilia-Romagna, a favore di una norma che preveda l'introduzione di una cifra minima di retribuzione, ma a patto che possa realmente far fronte alle spese del singolo.

"Che il salario minimo garantito si debba fare è scontato e ovvio, forse troppo ovvio. Ma l'idea da sola è un po' demagogica se poi non segue il costo della vita – spiega all'agenzia 'Dire' Vincenzo Paldino, presidente regionale dell'associazione dei consumatori – io posso anche guadagnare 1.500 euro al mese, ma se poi per vivere ce ne vogliono 3.000 la misura da sola non basta".

"È una misura importantissima che fissa un minimo senza contare che in 21 paesi europei su 27 viene applicato, quindi sarebbe ora di applicarlo anche nel nostro Paese. In questo senso dunque ben venga. È scontato che si debba fare, non dovrebbe essere nemmeno un annuncio", sottolinea Paldino.

Premesso questo, però, per Udicon la misura deve andare di pari passo con "l'attenzione all'inflazione per dare più potere d'acquisto ai consumatori". Stabilire dunque una cifra standard, come si è parlato dei "9 euro lordi nell'unica proposta depositata in Camera e Senato", potrebbe non essere la soluzione migliore.

"Ad esempio, in una città come Bologna, si può mai pensare che una persona che abita da sola possa riuscire a pagare un affitto e vivere con poco più di mille euro al mese? Questa è un'utopia", si interroga il presidente. Anzi, la cifra in ballo è addirittura ridondante: "Aziende e cooperative che hanno appalti pubblici applicano contratti che prevedono tre, quattro, cinque euro l'ora, un full time in Italia guadagna già più di mille euro al mese. Poi c'è una percentuale a cui vengono applicati dei contratti non consoni, ma non dovrebbe essere così". In sintesi comunque la misura proposta così com'è "non basta", conclude Paldino.