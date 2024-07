Dal 6 luglio al via i saldi estivi: ecco come evitare sorprese

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Al via la stagione più attesa dai clienti dei negozi di abbigliamento e calzature. Dal 6 luglio a Bologna e in Emilia-Romagna iniziano i saldi estivi. E come ogni anno, tra le occasioni e le offerte imperdibili, per i consumatori può annidarsi qualche ‘fregatura’

“Saldi Tranquilli” di Confcommercio Ascom Bologna

Per tutelare i consumatori e informare i negozianti, Confcommercio Ascom Bologna lancia anche quest’anno la campagna “Saldi Tranquilli”. “I saldi rappresentano il periodo più importante dell’anno sia per i negozi del settore della moda che per i clienti ed è per questo che hanno quest’anno riproponiamo la campagna ‘Saldi tranquilli’ per fornire la massima tutela ai nostri associati£, spiega Enrico Postacchini, Presidente di Confcommercio Ascom Bologna.

“L’obiettivo di “Saldi Tranquilli” è quello di fornire assistenza e informazioni ai clienti dei negozi e agli imprenditori per rendere note le norme e le ultime novità che regolano un corretto svolgimento dei saldi, per non incappare in errori – prosegue Giancarlo Tonelli, Direttore Generale di Confcommercio Ascom Bologna –. Inoltre, i saldi estivi rappresentano un’ottima opportunità per il turismo locale, attirando visitatori che possono coniugare shopping e scoperta delle bellezze del nostro territorio, generando così un beneficio economico diffuso a tutte le attività”.

“Il settore della moda sta vivendo un momento molto delicato ed è per questo che riuscire a sfruttare al meglio il periodo dei saldi è fondamentale per portare avanti al meglio la propria impresa – conclude Marco Cremonini, Presidente Federmoda Emilia-Romagna e Bologna –. Come sempre siamo pronti ad accogliere tutti i nostri clienti con la massima cortesia e attenzione, seguendoli e consigliandoli negli acquisti”.

Il decalogo e i consigli di Confesercenti

Anche Confesercenti ha varato il proprio decalogo per tutelare i consumatori nei 60 giorni dei saldi. I consigli sono soprattutto pratici e mirano a mettere in guardia da truffe e sconti fittizi, In primo luogo Confesercenti invita a servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia, verificare la presenza del cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato e conservare sempre lo scontrino nel caso della sostituzione di un articolo.