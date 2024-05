Sciopero in Hera, sindacati protestano e traffico bloccato in viale Berti Pichat

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Stiamo già bloccando viale Berti Pichat, di fronte all’ingresso di Hera, e oltre allo sciopero faremo un presidio regionale e stiamo aspettando i lavoratori che arrivano da tutti i territori dove opera Hera in Emilia-Romagna. Saranno presenti anche i segretari regionali che interverranno nel corso della mattinata”. A dirlo è Celestina Manino della Filctem Cgil e responsabile del gruppo Hera. Oltre alla Cgil hanno indetto lo sciopero, uno dei tanti negli ultimi tempi, anche FiFemca, Flaei e Fit CISL, Uiltec e Uiltrasporti UIL e Fiadel. “Noi abbiamo iniziato una lunga discussione con Hera orami da mesi – spiega - . La ragione principale è che Hera ormai da tempo è più attenta alla gestione finanziaria che cosa succede ai lavoratori diretti e indiretti e ai cittadini ai quali eroga i servizi”.

Le ragioni della protesta

Per la sindacalista il gruppo “pensa molto ai dividendi, che sono in crescita, e all’andamento in Borsa del titolo, ma rispetto ai ritorni sul territorio e sulla vita dei lavoratori, sono estremamente bassi sia in termini di risorse investite sia di sviluppi professionali”.

Sotto la lente dei sindacati ci sono “il calo del personale assunto, soprattutto degli operativi che in alcuni casi non riescono nemmeno a fare i riposi che spettano loro, a fronte di un aumento eccessivo delle esternalizzazioni e di appalti e sub appalti”. Tra le criticità, anche “alcuni impianti dove ci sono aziende in appalto e sub appalto dove ci sono stati anche incidente, anche se non mortali per fortuna”. “Chiediamo anche alla mano pubblica di riprendere il controllo di Hera – conclude la sindacalista - , che eroga un servizio pubblico e non la possono fare da padroni la finanza, le banche e i fondi, che detengono il 54% del gruppo”.