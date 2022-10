La barca che riduce i consumi presentata al Salone Nautico di Bologna | FOTO

La tradizione italiana nello stile e nel comfort, nell’accoglienza e nella stabilità, nelle prestazioni e nella migliore tecnologia. Un progetto orientato ad una navigazione sostenibile attraverso una progettazione attenta all’idrodinamica che riduce la resistenza dell’acqua, i consumi e di conseguenza le emissioni nocive. Sono i punti di forza del day cruiser VIZYO25, la barca pensata, ideata, progettata dal designer Vincenzo Zizzo titolare del cantiere lombardo-siciliano che nel suo primo progetto personale ha riversato tutta l’esperienza maturata in tanti anni di lavoro per brand e cantieri prestigiosi come Azimut Benetti dove ha lavorato a oltre venti diversi modelli di imbarcazione a motore, dai 31 ai 58 piedi, per il mercato europeo e quello americano.

Un passo nel futuro grazie anche alla possibilità della propulsione elettrica particolarmente adatta a VIZYO25 che sarà possibile ammirare al Salone Nautico Internazionale di Bologna in programma dal 15 al 23 ottobre 2022 al quartiere espositivo di BolognaFiere SpA.

Il Made in Italy verso l’elettrico

La predisposizione alla propulsione elettrica è data dalla disponibilità spaziale di ospitare il pacco batterie in ambienti interni dedicati e dalla progettazione delle linee d'acqua che rendono maggiormente performante la scelta a emissioni zero che soffre ancora i limiti dell'autonomia."Adesso puntiamo all'implementazione del sistema di propulsione elettrico, sottolinea Vincenzo Zizzo, valuteremo il partner più adatto".

VIZYO25 offre performance elevate con tenuta di mare e velocità di punta, per sentirsi parte del diporto maggiore, senza perdere la praticità del mondo della piccola nautica da cui conserva la facilità d'uso e si allontana per gli ampi spazi. I primi test confermano tutte le previsioni delle analisi propedeutiche condotte dal technical department. "Siamo molto soddisfatti, carena performante, molto stabile e confortevole anche in virata, planata immediata. Barca asciutta e consumi al di sotto della media".

Lo spazio esterno

VIZYO25 si caratterizza da un layout simmetrico: a prua il prendisole ospita comodamente tre persone ed è raggiungibile grazie a due passaggi laterali così ampi da poter fungere da sedute, a vantaggio della convivialità a bordo e molto pratici negli spostamenti longitudinali da un estremo all’altro della barca. Si scopre l’ingresso sottocoperta con l’accesso al bagno e alla cabina con letto per due persone, la timoneria con seduta di governo a due posti “stand-up” che racchiude uno storage oppure optional come frigo e piano cottura. Adiacente alla console sono disposti due divanetti “face to face” con tavolo centrale, trasformabili in prendisole che con l’ausilio di cuscini laterali aumentano la superficie a tutto baglio, raggiungendo le dimensioni di 215cm x 190cm, soluzione unica per la sua categoria.