Aeroporto Marconi, si lavora a ticket unico per il treno e il people mover

A Bologna si sta lavorando "a una maggiore intermodalità treno-People mover per permettere l'acquisto di un biglietto unico direttamente dal sito delle Ferrovie facilitando così anche l'intermodalità door to door su ferro". Lo segnala l'aeroporto Marconi con un documento fornito al Comune di Bologna per rispondere ad una interrogazione presentata dalla consigliera del Pd Giulia Bernagozzi nel corso del question time.

Il servizio di navetta "porta a porta"

Alla consigliera dem non convince il servizio di navette "porta a porta" per il collegamento tra il Marconi e le località turistiche della Riviera. Una "forte preoccupazione" che Bernagozzi ha già espresso anche nell'ultimo Consiglio comunale, sottolineando come questa opportunità finisca per aumentare ulteriormente i voli su Bologna invece di sfruttare gli scali della Romagna, moltiplicando anche il traffico su gomma.

"Condividendo naturalmente la sua preoccupazione circa il funzionamento dell'aeroporto e anche l'aumento continuo di voli- afferma l'assessora alla Mobilità, Valentina Orioli - ho chiesto all'aeroporto una precisazione e una risposta sul tema, anche con riferimento nuova navetta". Il Marconi "permette di collegare il territorio e i cittadini della regione- scrive quindi la società aeroportuale- con oltre cento destinazioni e queste non sono necessariamente coperte dall'aeroporto di Rimini o di Forlì".

Le contestazioni per il rumore

Ad un anno di distanza dalla presa di posizione del sindaco Matteo Lepore, che portò a un intervento per evitare i sorvoli notturni sulla città, è sempre attuale il tema del rumore causato dai voli notturni in arrivo e in partenza dal Marconi. Il Comune di Bologna nei giorni scorsi ha scritto al ministero dell’Ambiente per chiedere una verifica sui livelli di traffico e sugli impatti ambientali del 2024 per capire se siano in linea con le previsioni contenute nel masterplan al 2023.

Per il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, invece, la decisione finale per questa questione “spetta a Enac”. A sua volta l’autorità garante per il traffico aereo, tramite il direttore Alessio Quaranta, ha fatto sapere che “una soluzione verrà trovata”. I cittadini del quartiere Navile, vicino all’aeroporto, però non abbassano la guardia.