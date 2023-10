Aferetica, l'azienda del biomedico tutta bolognese presenta un innovativo sistema di trasporto organi

Spegne dieci candeline la pmi del biomedicale Aferetica, che partita sede di San Giovanni in Persiceto e dai laboratori del Parco Scientifico e Tecnologico di Mirandola - dove è nata come start-up a fine del 2013 - si è fatta strada anche all'estero portando in tutto il mondo innovazione e sviluppo di nuove tecnologie nel campo della terapia intensiva e del trapianto di organi. A fondare l'azienda sono stati due bolognesi: Mauro Atti, oggi amministratore delegato, e il chairman Stefano Raimondi.

Recentemente Aferetica ha visto riconosciuta dalle più accreditate riviste scientifiche internazionali l’efficacia dei sistemi di "rigenerazione", finalizzati a incrementare il numero di organi disponibili e il successo dei trapianti. È di questi giorni anche il lancio di "PerTravel", sistema innovativo per il trasporto d’organi, un progetto di ricerca e sviluppo totalment3 "made in Italy" durato circa tre anni, in partnership con Fondazione DOT (Donazione Organi e Trapianto Onlus, con sede a Torino). “Siamo partiti come sempre dalle esigenze della clinica e dal confronto con la comunità medico-scientifica, in coerenza con i percorsi di ricerca collaborativa che ci sono propri - ha dichiarato Mauro Atti -. Siamo orgogliosi di avere lavorato a questo progetto con Fondazione DOT e penso non sia azzardato definire PerTravel un passo avanti, nella gestione clinico-tecnologica del trasporto degli organi".

Il processo di donazione e trapianto si articola in diverse fasi: dalla selezione dei pazienti, alle analisi per accertare l’idoneità e la fattibilità del trapianto. La chiamata per l’intervento arriva senza preavviso, i pazienti in lista d’attesa devono essere sempre pronti. Trasportare gli organi in modo agevole e sicuro, senza pregiudicarne la qualità, è la sfida a cui vuole rispondere il progetto PerTravel.