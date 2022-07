Casa in affitto, A Bologna più della metà sono per lavoro

La percentuale di chi affitta per motivi di lavoro sono a Bologna è del 55,3 per cento, mentre chi dichiara l’affitto a studenti universitari sotto le Torri si ferma a quota 19,1%. Sono i dati che riguardano il Capoluogo secondo l’indagine condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel 2021.

La tendenza degli affitti nel 2021

Sempre secondo il report l’analisi dei contratti di locazione stipulati nel 2021 a livello nazionale evidenzia un 69,1% di affitti conclusi per scelta abitativa, un 23,0% di contratti stipulati da lavoratori trasfertisti e un 7,9% di affitti legati agli studenti universitari. Rispetto al 2020 si evidenzia un aumento della percentuale di contratti stipulati a studenti universitari che, dopo le difficoltà legate alla pandemia, sono tornati ad affittare con percentuali superiori anche a quelle che si registravano nel 2019 (7,9% nel 2021, 4,5% nel 2020 e 6,3% nel 2019).

Dinamica differente per quanto riguarda i lavoratori trasfertisti, in questo caso infatti non si è ancora tornati ai valori che si registravano pre-pandemia (25,8%), ma si rimane a livelli più bassi, già registrati a partire dal 2020 (intorno al 23,0%).

Questo significa -si legge nella sintesi dello studio- che lo smart-working ha determinato "un cambiamento persistente sul mercato delle locazioni, abbassando la quota di persone che cerca abitazioni in affitto per motivi di lavoro, anche dopo la fine delle restrizioni legate al Covid. Saranno i prossimi semestri a dirci se questo cambiamento è strutturale e permanente oppure se si tornerà ai valori del passato".