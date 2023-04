Ad Apicoltura piana va il premio “Dolcisalati&consumi awards 2023”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Bologna, 31 marzo 2023 – Durante Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione ospitato da Fiere di Parma, Apicoltura Piana, storica azienda bolognese produttrice di miele da 120 anni, si aggiudica un nuovo riconoscimento con la linea Squeeze. Il celebre Tespi Awards, giunto alla quindicesima edizione, e assegnato ogni anno dopo un’accurata analisi di una giuria esperta, composta da 91 buyer di GD e DO, normal trade e operatori del settore, intende sottolineare l’impegno delle aziende che si sono distinte per aver realizzato prodotti e iniziative innovative nel corso del 2022. Infatti, con la rinnovata confezione della linea Squeeze, Apicoltura Piana capovolge il mondo del miele e punta su materiali più green in grado di ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale grazie all’utilizzo di plastiche riciclate. Il pack della linea Squeeze è realizzato in polietilene (PET) riciclato al 50% e riesce a garantire le stesse caratteristiche di trasparenza e resistenza delle precedenti versioni in plastica con una maggiore attenzione all’ambiente. Inoltre, il pratico flacone grazie al tappo dosatore dotato di membrana taglia-goccia evita anche accidentali dispersioni di prodotto su tovaglia e stoviglie. La nuova linea comprende i gusti Acacia, Millefiori, Millefiori di filiera italiana e Millefiori con Pappa Reale, quest’ultimo è una novità della linea e racchiude in un unico prodotto tutto il gusto del miele più i benefici della pappa reale, ricca di proteine, minerali e vitamine. “Siamo molto orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento che premia e valorizza una linea che unisce la selezione delle migliori materie prime all’attenzione per l’ambiente grazie al nuovo pack in plastica R-Pet 50%. I nuovi Squeeze rispondono alle esigenze di un mercato che vede i consumatori sempre più attenti rispetto alle proprie scelte d’acquisto, sia dal punto di vista del servizio sia della sostenibilità, per questo noi di Apicoltura Piana continueremo a lavorare per migliorare e proporre prodotti di grande qualità”, ha dichiarato Davide Donadi, Direttore Commerciale di Apicoltura Piana.