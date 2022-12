Agricoltura, Gruppioni: "Valorizzare la patata dop di bologna con il fondo rurale ue 2023-2027"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La patata di Bologna DOP è uno dei simboli del nostro territorio e dell’intera regione emiliana. Un vanto che rappresenta anche un volano per l’economia agricola emiliana nel mondo e su cui l’Italia deve puntare con decisione a partire dal nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027” - Così Naike Gruppioni, deputata di Azione-Italia Viva, intervenuta oggi all’incontro della Emerita Confraternita della Patata di Bologna. “Gli investimenti dell’UE attraverso il Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale, oltre 913 milioni di Euro, in aumento di 132 milioni rispetto al precedente piano 2014-2020, debbono diventare lo stimolo ulteriore a fare bene e a valorizzare sempre di più la patata dop, la cui produzione avviene per oltre il 50% nei territorio della città metropolitana bolognese” prosegue l’esponente di Azione. “Un’eccellenza, chiamata non a caso Primura, cui l’intero settore agricolo regionale dovrà dare sempre maggiore risalto sottolineandone l’unicità” - Aggiunge la deputata. “Particolarmente lodevole in questo senso, anche in ambito culturale e sociale il lavoro egregio che da anni con convinzione portano avanti gli amici della Emerita Confraternita della Patata di Bologna attraverso il grande impegno del presidente Giovanni Leporati che assieme a tutti i ‘confratelli’ dà lustro all’agricoltura, anche creando momenti di festosa convivialità come quello odierno, per i quali l’intera comunità bolognese, della quale sono onorata di essere parte e rappresentante in Parlamento, è lieta e esprime tutta la sua profonda gratitudine” - Conclude Gruppioni.