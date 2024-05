Dal piccolo host alla grande azienda: quanto si guadagna con Airbnb a Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

C’è chi sceglie di affittare una delle camere del proprio appartamento perché ama consigliare all’ospite i posti da vedere e in cui mangiare in città, creando un rapporto che a volte diventa anche di vera amicizia. E chi invece, scottato dalle esperienze negative avute con contratti lunghi stipulati con famiglie o studenti, affida l’appartamento (o gli appartamenti) a una delle grandi compagnie di gestione degli annunci che conta migliaia di strutture in tutta Italia. Nel mezzo, la galassia variegata degli affitti brevi di Bologna e in particolare degli Airbnb, la piattaforma americana che negli ultimi anni si è diffusa in modo impressionante colonizzando tutto il centro storico fino alla prima periferia e contribuendo in modo significativo alla crisi abitativa in città. Ma dall’amichevole affittacamere all’imprenditore che ha in mano una fetta importante del mercato locale, alla base della scelta di diventare host c’è lo stesso motivo: guadagnare sfruttando uno spazio che altrimenti rimarrebbe vuoto.

Host per arrotondare: "Andiamo a cena insieme agli ospiti"

Luca ha 45 anni e nel 2017 ha deciso di affittare una stanza con bagno privato dell’appartamento in cui vive con la sua compagna in zona Castiglione dopo aver soggiornato in vari Airbnb durante i suoi viaggi: “Esperienze autentiche”, specifica il bolognese, “oltre lo standard della camera di albergo e con la possibilità di interagire con host locali che mi hanno sempre dato ottimi consigli sulle cose da vedere e da mangiare…Ho deciso di fare lo stesso avendone la possibilità”.

La gestione di Luca ricalca lo spirito con cui è nata la società americana: mettere in contatto host e viaggiatori permettendo ai primi di arrotondare e ai secondi di vivere come un abitante della città che sta visitando: “Di qui passano tante donne che viaggiano da sole, coppie sotto i 40 anni, ragazzi che transitano da Bologna per poi visitare anche Firenze e Venezia. Circa 25-30 persone all’anno”, dice mentre sfoglia l’album delle recensioni e dei ringraziamenti scritti dagli ospiti, che fanno i complimenti per la torta a colazione e la gentilezza: “Capita spesso che si esca insieme a loro o che li si inviti a cena. Con tanti siamo rimasti amici”.

L’annuncio non è sempre disponibile, perché l’accoglienza varia in base agli impegni e alla voglia dei due residenti. La prenotazione media è di due notti: “Guadagniamo sui 3mila euro netti l’anno: per noi non è un business, non sono un albergatore – prosegue l’host – Noi cerchiamo proprio il contatto con le persone. Ci piace anche l'idea di garantire dei prezzi calmierati e soprattutto che non variano a seconda della richiesta: se ci sono fiere o concerti, la tariffa è sempre sui 50 euro a notte con colazione e tutte le utilities”.

Appartamenti d'oro e annunci vuoti

Quello di Luca è solo uno dei 4491 annunci su Airbnb rilevati dal Comune da Bologna. Ma mentre per il 45enne l’affitto breve costituisce un reddito che integra quello derivante dal proprio lavoro, in altre parti della città si trovano annunci che fruttano ai proprietari decine di migliaia di euro l’anno. R. è un host privato che affitta su Airbnb un appartamento in zona universitaria: stando ai dati di InsideAirbnb, nell’ultimo anno gli sono state prenotate 228 notti per un totale di 2700 euro al mese: “A due passi dalle maggiori attrazioni cittadine, un delizioso nido sui tetti di Bologna”, recita l’annuncio.

Una stanza di un’altra host, in Piazza dei Martiri, ha registrato una rendita annuale di 14mila euro. In generale, le strutture più attive che hanno ricevuto almeno 61 prenotazioni nell’ultimo anno generano un ricavo di quasi 20mila euro l’anno. Nonostante le cifre golose, però, la maggior parte delle porte di stanze e appartamenti vengono aperte pochissimi giorni l’anno, e alcune case risultano addirittura perennemente vuote. Il tema degli immobili lasciati inutilizzati ha suscitato un recente botta e risposta tra la vicesindaca di Bologna Emily Clancy e la responsabile delle politiche pubbliche di Airbnb Valentina Reino.

"Nel mercato degli affitti brevi non c'è spazio per tutti"

Spesso si parla del fenomeno degli affitti brevi come di una corsa all’oro a discapito del diritto delle persone di abitare in un quartiere vivibile affittando una stanza o una casa a un prezzo ragionevole. Certamente Airbnb e i suoi interessi hanno una parte di responsabilità sia nella crisi abitativa sia nella sempre più crescente concorrenza tra host. “Ma la verità è che non c’è spazio per tutti”, dice Francesco Zorgno, presidente dell’associazione Rescasa e fondatore di CleanBnb, una delle principali società italiane che gestisce appartamenti a uso turistico in tutta Italia, di cui circa un centinaio a Bologna: “A noi si rivolgono soprattutto proprietari di appartamenti che hanno avuto brutte esperienze con morosità o con affitti a studenti, e che altrimenti lascerebbero vuota la casa – spiega Zorgno –. Ma di tutte le richieste che riceviamo solo una su dieci finisce online. Tante proposte vengono fatte sull’onda dell’emotività: vengono scartate perché gli immobili non sono in regola, o per i costi di gestione che sono davvero alti”.

CleanBnb si occupa di tutti gli aspetti dell’annuncio, dalle prenotazioni alla pulizia dell’immobile, in cambio del 30% degli incassi. Nelle città più turistiche, sono le grandi compagnie a concentrare il maggior numero relativo di annunci: alla società fondata da Zorgno Bologna genera ai proprietari una rendita di “20mila euro ad appartamento, a cui va tolta la quota di gestione e le bollette… Facendo due calcoli, il guadagno è simile a un normale affitto lungo”. Per Zorgno il vantaggio principale è che, in un mercato degli affitti brevi che sta andando sempre più verso la professionalizzazione degli annunci, la gestione attraverso una società permette all'annuncio di rimanere molto attivo e registrare molte prenotazioni: “Dopo il Covid la domanda è cambiata, le persone cercano lo standard dell’hotel nell’Airbnb – conclude –. Per come la vedo io, questo fenomeno andrà verso un bilanciamento: rimarrà lo zoccolo duro di proprietari che affittano anche solo poche settimane all’anno, e l’altra parte si affiderà a proprietà di gestione”.

Si ringrazia Erika Bertossi per l'assistenza alla produzione dell'articolo