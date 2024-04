Airbnb, ecco come i giganti del turismo si stanno mangiando il mercato degli affitti brevi a Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I primi a farne le spese sono stati gli studenti fuorisede, che si sono ritrovati a contendersi un numero sempre minore di stanze affittate a prezzi sempre più alti. Poi è arrivato il turno dei lavoratori e delle famiglie, di fatto gradualmente espulsi dal centro città o perché i locatori decidono di convertire l’appartamento in un Airbnb, oppure perché gli affitti brevi hanno fatto schizzare verso l’alto il prezzo del mattone. E ora potrebbe toccare anche ai piccoli host e a chi utilizza la piattaforma americana per integrare il proprio reddito in modo non professionale, e che rischia di essere tagliato fuori dalle mega società dell’ospitalità che possono contare su fondi di investimento nazionali e internazionali generando un giro d’affari di milioni di euro l’anno. E che a poco a poco si stanno prendendo anche tutta la torta degli affitti brevi di Bologna.

“Siamo arrivati al punto che l’1% degli attori con più alloggi gestisce oggi il 22% degli annunci in città - spiega Mattia Fiore, dottorando in Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Bologna e membro del Centro Studi sui Problemi della Città e del Territorio (Cepcit) -. I dati ci dicono che la gestione degli Airbnb sta diventando sempre più monopolistica e diseguale anche dal lato dell’offerta”.

Un bottino di stanze e appartamenti in mano a pochi

Secondo il ricercatore, l’uso di Airbnb va dagli host non professionali - dalla famiglia che sfrutta un appartamento libero allo studente che affitta nel fine settimana la propria stanza per arrotondare - fino ai ‘corporate host’, ovvero proprietari immobiliari e aziende che gestiscono decine o centinaia di annunci e che sugli affitti brevi hanno creato un business molto redditizio, e che oggi sono arrivati a costituire un terzo dell'offerta.

A dare un duro colpo al settore è stata la pandemia, che ha causato il crollo del 22% del numero degli appartamenti disponibili su Airbnb. Poi i turisti sono tornati a trascorrere le proprie vacanze sotto le Due Torri e le cifre hanno ripreso a crescere fino a tornare, a giugno 2023, ai livelli pre-pandemici. Non per tutti, però, sottolinea Fiore: “Mentre il numero di annunci provenienti da host non imprenditoriali con un solo annuncio non è ancora tornato ai livelli pre-Covid, la quantità di annunci forniti dai ‘corporate host’ è aumentato del 41%”. Tradotto: il bottino di stanze e appartamenti in mano alle grandi società è cresciuto ulteriormente e in modo esponenziale, rendendole ancora più potenti e redditizie.

Pesce grande e pesce piccolo

“Questo vuol dire che i grandi attori continuano a mettere su Airbnb nuovi appartamenti, ma anche che gli host più piccoli decidono di affidare a queste società la gestione della loro struttura per riuscire a rimanere competitivi”, prosegue il ricercatore. Dando un’occhiata alla classifica degli host che possiedono più annunci a Bologna, infatti, in vetta con centinaia di appartamenti si trovano le grandi reti di accoglienza turistiche che si occupano di ogni aspetto inerente all’affitto breve della casa in cambio di una cospicua percentuale: “Negli anni anche la domanda dei clienti è cambiata - dice Fiore -: ora quando utilizziamo un Airbnb vogliamo un servizio professionale come un hotel, con la possibilità di avere le chiavi in qualunque momento della giornata. È una modalità spesso incompatibile con la vita delle persone che affittano solo per avere un reddito secondario e che per questo crea una forte concorrenza tra gli host non professionisti e quelli professionisti. Ma il trend dimostra che è proprio quello imprenditoriale l’unico modello vincente, con la piattaforma che privilegia i pochi che concentrano sempre più ricchezza, e che è sempre più simile a un hotel diffuso per la città”.

A rimetterci sono gli abitanti

Sotto questa luce, Bologna somiglia sempre di più a un frutto che i titani degli affitti brevi puntano a spremere fino in fondo nonostante abbiano pochi o nessun rapporto con la città. E con i suoi abitanti, che invece subiscono gli effetti negativi. Oggi gli annunci disponibili sono 4720, un quarto dei quali concentrati nella zona tra via Irnerio e via Marconi.

Airbnb ha esacerbato una crisi abitativa già palpabile e, intrecciandosi con il fenomeno del turismo di massa, ha avuto forti ripercussioni sull’intero tessuto sociale: “Oltre a togliere case a studenti e famiglie, trasforma zone della città ma in funzione soprattutto del turismo, come via delle Moline o i vicoli di Quadrilatero - continua Fiore -. A questo si aggiunge tutto il discorso legato al mercato del lavoro, che generalmente è precario e scarsamente qualificato. È indubbio che il turismo generi ricchezza - conclude il ricercatore - tuttavia occorre anche chiedersi come questa ricchezza venga distribuita nella città”.