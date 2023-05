Tasse e contributi, richiesta al Governo la sospensione: l'elenco dei comuni interessati

L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna mette a rischio anche il sistema economico, così la Regione ha chiesto al Governo la sospensione e il rinvio dei termini per il pagamento di tasse e contributi per i Comuni nei quali non è possibile proseguire, al momento, le normali attività economiche e sociali.

La Regione spiega che l'elenco "non comprende tutti i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, ma solo quelli che si trovano, di fatto, isolati, e dovrà essere validato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Nel caso di un peggioramento degli eventi o del quadro dei danneggiamenti, l’elenco verrà integrato. Resta l’impegno della Regione ad ottenere per tutti i territori colpiti il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile, con le necessarie garanzie economiche per chi ha subito danni".

Come, ad esempio, la necessità di evitare che persone e aziende delle aree colpite da frane e allegamenti tali da creare veri e propri isolamenti dal resto del territorio, debbano anche preoccuparsi, nell’immediato, di far fronte ad adempimenti fiscali, contributivi o simili.

Per questo la Regione Emilia-Romagna ha definito un primo elenco di Comuni nei quali, a causa della alluvione o delle frane che si sono verificate in conseguenza, c’è l’oggettiva impossibilità di poter continuare a garantire il normale svolgimento delle attività produttive o la normale vita sociale della popolazione. Elenco non esaustivo e che potrebbe essere aggiornato: nel caso di evoluzione peggiorativa del quadro degli eventi e dei danneggiamenti, si provvederà prontamente a integrare l’elenco trasmesso.

Elenco dei Comuni e delle singole località trasmesso al Governo

BOLOGNA Limitatamente alla frazione di Paleotto (dove ci sono state evacuazioni, a doppia ripresa)

BORGO TOSSIGNANO Tutto il territorio Comunale

BUDRIO Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso

CASALFIUMANESE Tutto il territorio Comunale

CASTEL DEL RIO Tutto il territorio Comunale

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA Limitatamente alla località di capoluogo ovest

CASTEL MAGGIORE Limitatamente alle frazioni di Castello

CASTEL SAN PIETRO TERME Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro

CASTENASO Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile

DOZZA Limitatamente al capoluogo

FONTANELICE Tutto il territorio Comunale

IMOLA Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.

LOIANO Tutto il territorio Comunale

MEDICINA Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova

MOLINELLA Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

MONGHIDORO Tutto il territorio Comunale

MONTE SAN PIETRO Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola MONTERENZIO Tutto il territorio Comunale

MONZUNO Tutto il territorio Comunale

MORDANO Tutto il territorio Comunale

OZZANO DELL'EMILIA Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale

PIANORO Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle

SAN LAZZARO DI SAVENA Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna

SASSO MARCONI Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano

VALSAMOGGIA Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

