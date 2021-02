Assoviaggi Confesercenti: "Soddisfazione per l’avvio delle liquidazioni del contributo regionale al settore ora vaccini e corridoi turistici sicuri"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

“Assoviaggi Confesercenti E.R. esprime la propria soddisfazione per l’avvio della fase di liquidazione del bando regionale che ha previsto un contributo a fondo perduto per le agenzie di viaggio, bando fortemente richiesto dall’Associazione a favore di questa categoria, tra le più colpite dagli effetti delle misure vigenti a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19. “Siamo contenti che con l’avvio delle liquidazioni si chiuda un percorso avviato con la Regione per la predisposizione del bando che ha previsto un ristoro per il nostro settore e di ciò ringraziamo il Presidente Bonaccini e l’Assessore Corsini per aver ascoltato il nostro appello a sostenere il nostro settore che è oramai allo stremo dopo un anno in cui gli spostamenti sono stati praticamente annullati- afferma Amalio Guerra Presidente di Assoviaggi Confesercenti E.R. - . Tutto ciò è stato possibile grazie al coinvolgimento delle associazioni di categoria ai tavoli di concertazione. Il nostro contributo alla Regione sarà determinante anche per trovare le strategie adeguate per uscire dalla crisi economica causata dalla pandemia. Ora per la ripartenza è fondamentale spingere l’acceleratore sulla campagna vaccinale e prevedere corridoi turistici sicuri dal punto di vista sanitario, che permettano a turisti e clienti di arrivare e spostarsi nella e dalla nostra regione in sicurezza.”