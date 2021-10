Amazon, operativo il nuovo deposito a Calderara: "Entro il 2022 90 posti a tempo indeterminato" | FOTO

Ufficialmente in funzione il nuovo deposito di smistamento Amazon a Calderara di Reno. "La struttura consentirà di potenziare i processi dell’ultimo miglio sia nella gestione degli ordini che nella velocità di consegna ai clienti, in particolare nella città di Bologna, Ferrara, Ravenna e nelle aree limitrofe", così annuncia l'azienda.

Il nuovo deposito ha una superficie di oltre 8.000 metri quadrati e, secondo i pronostici creerà nuovi posti di lavoro, in via diretta e non. Sarebbero infatti 20 le assunzioni lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino entro il 2022. E stando sempre ai numeri ipotizzati da Amazion, a questi si aggiungerebbe l'assunzione da parte dei fornitori di servizi di consegna di 70 autisti, a tempo indeterminato".

“Negli ultimi dieci anni siamo diventati uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia e siamo davvero felici di investire qui a Calderara di Reno con l’apertura di un nuovo deposito di smistamento che ci permetterà di offrire ai nostri clienti un servizio di consegna ancora più efficiente e creare nuovi posti di lavoro”, così Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, che ha voluto sottolineare l'impegno come “la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti e del personale dei nostri fornitori terzi è la nostra priorità e, insieme ai nostri fornitori di servizi di consegna, ci impegniamo per offrire loro un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale”.

Amazon e l'impegno per l'ambiente

Nell’ambito dell'impegno a raggiungere le zero emissioni di CO2 in tutte le attività entro il 2040, l’edificio - sottolinea ancora una nota aziendale - è stato progettato seguendo i criteri di efficienza energetica come priorità principale. In quest'ottica Amazon si impegna anche ad installare colonnine per la

ricarica dei veicoli elettrici dei fornitori di servizi di consegna e dei dipendenti oltre a sperimentare nuove soluzioni di mobilità elettrica come le e-bike e gli scooter elettrici in tutta Europa. Le zone adibite a parcheggio sono state ideate prevedendo la futura predisposizione di nuove colonnine di ricarica, così da poter soddisfare la graduale espansione della flotta elettrica.