Amazon Fresh, il nuovo store per la consegna della spesa in giornata arriva a Bologna

Parte oggi il nuovo servizio di consegna della spesa in giornata anche per i clienti di Bologna e dei comuni limitrofi.

Lo comunica l'azienda spegando che il nuovo servizio, Amazon Fresh, si propone di offrire un’ampia selezione di prodotti che continueranno ad arricchirsi e aumentare nelle prossime settimane, comprendono anche cibi freschi come carne, pesce, frutta e verdura oltre a prodotti per la cura della casa e della persona.

“Amazon Fresh finalmente arriva anche a Bologna e nei comuni limitrofi, in questo modo i clienti Amazon Prime potranno usufurire del nuovo servizio di consegna in giornata, e ricevere la propria spesa settimanale comodamente a casa, in finestre di consegna di due ore", ha affermato Camille Bur, Country Manager, Amazon Fresh FRITES. "Inoltre, esattamente come a Milano, Roma e Torino, è stato aperto un nuovo centro logistico che prevede l’inserimento definitivo di 30 nuovi dipendenti nei prossimi tre anni. ”

Consegna spesa a Bologna e dintorni in giornata, come funziona

Da oggi quindi i clienti Amazon Prime di Bologna e zone limitrofe ( comprese Sala Bolognese, Castel dei Britti, Sasso Marconi e Castel Franco Emilia) potranno acquistare la spesa settimanale su Amazon con consegna in giornata da mezzogiorno fino alle 20, in finestre di 2 ore, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 80€. In alcune zone coperte dal servizio i clienti Amazon Prime potranno scegliere la consegna programmata in una finestra di un’ora.