Appennino Food Group, il tartufo da Savigno fa il giro del mondo

Appennino Food Group S.p.A., terza impresa italiana del settore del tartufo, con sede a Savigno, località del comune di Valsamoggia, debutta a Tuttofood 2023, piattaforma per la filiera agroalimentare .

L’azienda, nata da una passione di Luigi Dattilo, presidente e fondatore, esporta tartufi in tutto il mondo e coniuga la passione e l’esperienza con l’innovazione e la ricerca. Protagonista di una grande crescita, la società ha scelto questa prestigiosa cornice internazionale per presentare la nuova brand identity. Il restyling custodisce un racconto che lega lo sviluppo dell’azienda all’intera offerta di prodotti sotto un unico marchio: Appennino Food.

Una scelta per restituire un’immagine immediatamente riconoscibile, essenziale, contemporanea e che valorizza i naming dei singoli prodotti attraverso una identità cromatica distintiva.

Appennino al centro

Il payoff “produttori dal 1994” enfatizza l’anima di Appennino impegnata a produrre con cura artigianale ciò che è destinato al mercato attraverso una gamma sempre più strutturata che valorizza le materie prime .

"La gamma si compone di cinque linee - spiega l'azienda - Truffles perché in natura non c’è niente di più prezioso e raro come il tartufo che va rispettato e trattato con cura, una linea che comprende tartufo fresco, salse, creme e condimenti; Mushrooms, funghi freschi, congelati ed essiccati, una proposta sempre diversa in base alla loro stagionalità; Dispensa che include sughi, creme e condimenti, prodotti di alta qualità per assaporare tutto il gusto delle antiche ricette della tradizione italiana; Balsamico, 17 referenze tra cui Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Aceto Balsamico di Modena IGP, una linea ad hoc per una eccellenza tutta italiana e Selection, una proposta esclusiva di paste trafilate al bronzo e liquori artigianali".