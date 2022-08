Casalecchio, taglio del nastro Primark: pienone all'apertura e via agli acquisti

Pienone ieri al taglio del nastro di Primark, il punto vendita made in Ireland, al centro commerciale Gran Reno, alla presenza di gestori, responsabili e commessi e del sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso.

Decine di persone si sono messe in file per attendere l'apertura delle porte e dare il via agli acquisti allo store di 4.400 mq distribuiti su due livelli, di capi di abbigliamento donna, uomo, bambino, ma anche beauty e lifestyle, sino all’homewear.

Per Gruppo Klépierre, si tratta dell’undicesimo negozio Primark in Italia e "si inserisce in un importante

accordo di partnership stipulato tra le due Aziende, che prevede altre aperture all’interno del proprio

portfolio di proprietà in Italia. Le prossime tappe saranno a Torino, presso il centro commerciale Shopville Le Gru, a Caserta presso il centro commerciale Campania, entrambi entro la fine dell'anno, e Venezia, all’interno del centro commerciale Nave De Vero nel 2023" fanno sapere.

“Il taglio del nastro di Primark a Gran Reno rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di crescita e ammodernamento del nostro intero portfolio italiano - ha detto Luis Pires, managing director di Klépierre Italia - da un lato, infatti, consolida il ruolo di leadership del centro commerciale situato a Casalecchio

all’interno del bacino d’utenza di riferimento; dall’altro, dà continuità al piano strategico di sviluppo degli

asset di Klepierre. L’obiettivo è quello di continuare su questo percorso di innovazione e potenziamento,

intercettando sul mercato le eccellenze in tutti i settori merceologici e consolidando la leadership del

portfolio di Klépierre in Italia”.

Luca Ciuffreda, Head of Primark in Italia, ha affermato che “Siamo estremamente entusiasti di inaugurare

questo nuovo punto vendita che segna l'11° nel Paese e prosegue la nostra strategia di espansione in Italia. Per noi era importante entrare in una nuova regione, l’Emilia-Romagna, per portare a sempre più clienti italiani la nostra straordinaria offerta. Infatti, dalla nostra prima apertura nel 2016, i clienti ci hanno sempre accolto con grande entusiasmo e sappiamo che questo non è cambiato e non vediamo l'ora di accogliere i nostri nuovi clienti nel nostro negozio presso il centro commerciale Gran Reno”.

Un marchio da 10 milioni di follower

10 milioni i follower del marchio in tutto il mondo per la catena che a Casalecchio rappresenta anche un'opportunità di lavoro, come ha spiegato Ciuffreda a Bologna Today: “Nonostante il periodo storico certamente complesso e nonostante il momento dell'anno in cui inauguriamo qui a Bologna (siamo in piena estate, addirittura a ridosso del Ferragosto) la campagna di assunzioni ha già consentito di individuare la maggior parte dei colleghi che andrà a estendere la già grande famiglia Primark. Ma sono diverse le posizioni ancora aperte, consultabili anche sul nostro siti e sui canali tradizionali per la ricerca del personale".