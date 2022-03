Ar.pa Lieviti celebra 50 anni di storia: "Abbiamo tanti sogni nel cassetto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Ozzano Emilia (Bologna) 16 febbraio 2022 – Una realtà in crescita, specializzata in lieviti e preparati per realizzazioni dolci e salate, ecco cos’è Arpa Lieviti, ma è anche molto di più, perché la sua storia si fonde con l’amore per la cucina e per il territorio. Il marchio trova la sua origine nei nomi dei due fondatori, i fratelli Arcangelo e Paolo Fantazzini che nel 1972 diedero vita ad una piccola realtà a Ozzano Emilia, nella provincia di Bologna, per produrre e distribuire lieviti e zuccheri. L’azienda è cresciuta costantemente nel tempo, anche grazie all’acquisizione di noti marchi come Elefante, Lela e Viaggi, incrementando la gamma dei prodotti dedicati sia alla cucina di casa sia al canale professionale. Nel 2018, uno dei fondatori, ha presentato un piano di continuità aziendale, coinvolgendo gli operai e gli impiegati. Il progetto è stato accolto da sei dipendenti che hanno così deciso di rilevare l’azienda e rilanciarla attraverso un ambizioso disegno di sviluppo che ha previsto l’ottimizzazione della rete commerciale e nuovi investimenti, avviando così un percorso di espansione, guidato dall’esperienza e dalla passione per l’azienda da parte dei sei ex-dipendenti divenuti così imprenditori. L’avventura del nuovo Consiglio di Amministrazione comincia subito in salita, con un’inaspettata pandemia che mette in difficoltà tutto il mercato. I nuovi amministratori, pronti a reagire, decidono di investire in comunicazione promuovendo un kit di lieviti casalingo per le famiglie costrette in casa dal lockdown. L’iniziativa ha successo e, proprio questa capacità di reagire e rinnovarsi, mantenendo un legame stretto con la tradizione e con il territorio, diventa il tratto distintivo del brand che oggi festeggia mezzo secolo di storia e di successi. Tra le novità più recenti il potenziamento della piattaforma web, come strumento promozionale e per aggregare una community appassionata di cucina, in collegamento alla vivace attività di posizionamento sui principali social network. Inoltre, per ampliare le opportunità d’acquisto, Ar.pa ha aperto un proprio shop su Amazon, la piattaforma leader nell’e-commerce. Sul fronte prodotti Arpa svolge continua attività di ricerca e sviluppo per rispondere alle esigenze legate a nuovi stili alimentari e alle richieste del mercato, dedicando particolare attenzione anche alla sostenibilità. A questo proposito sono allo studio nuovi pack per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti Arpa, soprattutto nelle forniture professionali. “Abbiamo 50 anni ma vogliamo crescere – ha commentato Carla Gherardi, oggi presidente di Arpa Lieviti dopo una lunga gavetta in ruoli amministrativi –. Il CdA si compone di soci giovani, competenti e motivati a far funzionare un’azienda che ha saputo negli anni consolidare la propria posizione ed esplorare nuovi mercati. La dimensione artigianale ci consente di sperimentare, aggiustando il tiro quando è necessario. Tra gli ultimi investimenti vorrei ricordare quelli dedicati alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, in particolare il nuovo aspiratore ad acqua per trattenere le polveri alimentari che si liberano durante le fasi di lavorazione”.