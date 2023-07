Frenata dell'artigianato nel primo trimestre dell'anno

L'industria è in calo, mentre le costruzioni riescono ancora a registrare risultati positivi. È quanto rileva l'indagine sulla congiuntura del settore artigianato realizzata da Unioncamere Emilia-Romagna e relativa al primo trimestre 2023.

Calano gli ordini

La produzione delle imprese artigiane della manifattura regionale ha fatto registrare una diminuzione tendenziale (-1,2%), un risultato inferiore rispetto al complesso dell'industria regionale nello stesso trimestre (+1,1%) e correlato alla dimensione delle imprese artigiane. L'andamento del fatturato valutato a prezzi correnti ha fatto segnare un incremento molto contenuto (+0,5%). Anche la dinamica del fatturato estero si è ridotta, pur rimanendo positiva (+1,1%) e superiore a quella del mercato interno. A preoccupare in prospettiva è il processo di acquisizione degli ordini, che ha subito un arretramento (-1,2%), sensibilmente peggiore di quello del fatturato. Gli ordinativi provenienti dai mercati esteri hanno mantenuto comunque un andamento positivo rispetto al trimestre precedente (+0,7%). Il periodo di produzione assicurato dalla consistenza del portafoglio ordini si è lievemente ridotto, ma è risultato ancora alto: 8,2 settimane.

Quante sono le imprese attive

Anche il grado di utilizzo degli impianti delle imprese si è mantenuto elevato, riducendosi solo dal 73,5 al 73,2%. Riguardo alla produzione, l'evoluzione in negativo ha confermato la chiara correlazione dell'andamento congiunturale con la dimensione delle imprese anche nel breve periodo. Questo è evidente per le imprese minori (-1,6%). Più lieve la flessione (-0,6%) per le piccole imprese. A fine marzo 2023 le imprese attive ammontavano a 25.634, il 3,1% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con una perdita di 823 imprese. In particolare, la -3,9%), nell'industria alimentare e delle bevande (-98 imprese, -3,3%), dall'ampio raggruppamento della 'meccanica, elettricità ed elettronica e dei mezzi di trasporto' (-89 unità, -1,7%), poi industria ceramica, del vetro e dei materiali per l'edilizia (-3,4%), e aggregato 'altra manifattura' (-85 unità, -2,4%).

Il settore delle costruzioni corre di meno

Riguardo alla forma giuridica, sono aumentate solo le società di capitale (+2,1%, +91 imprese) giunte a rappresentare il 17,1%. Si sono ridotte in modo sensibile le società di persone (-355 unità, -5,2%) e hanno subito un calo le ditte individuali (-557 unità, -3,6%). Quanto alle costruzioni, la tendenza positiva che caratterizza da 24 mesi l'artigianato delle costruzioni emiliano-romagnolo è proseguita anche nel primo trimestre 2023, ma a ritmi più contenuti. Il volume d'affari a prezzi correnti ha fatto registrare un nuovo incremento rispetto allo stesso periodo del 2022 (+1,5%), ma la ripresa per le imprese artigiane del settore è stata chiaramente inferiore alla crescita del 3% registrata dal complesso dell'industria delle costruzioni regionale, che ha visto le imprese medio grandi da 50 a 499 addetti realizzare l'incremento nettamente più rapido (+6,2%), mentre la crescita si è praticamente arrestata per le imprese minori (+0,3%). A fine marzo le imprese attive nelle costruzioni erano 50.762, 834 in meno (-1,6%). Osservando la forma giuridica, l'unica componente in crescita è quella delle società di capitali (+9,8%, 403 unità).