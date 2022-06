Carovita, l'azienda che sceglie di destinare ai dipendenti il bonus anti-inflazione

458 euro destinati a ogni dipendente come contributo contro il carovita e l’aumento dei prezzi. E' la scelta fatta da Atlante - azienda di Bologna che opera nel settore della grande distribuzione alimentare. Si tratta di un bonus anti-inflazione destinato ad ogni dipendente "per dare un supporto concreto in un momento di particolare difficoltà, dovuto alla sfavorevole congiuntura economica". Così spiegano dall'azienda sottolineando che rappresenta "un ulteriore gesto di vicinanza ai dipendenti, che si colloca in un percorso di costante attenzione per il proprio personale, in continua crescita".

Come funziona il bonus anti-inflazione

Il bonus anti-inflazione, che sarà assegnato a tutti i dipendenti di Atlante, avrà un valore complessivo di 458 euro. Di questi, 200 euro saranno erogati sotto forma di buono carburante da spendere entro un anno e i restanti 258 euro andranno a costituire un buono shopping, valido per acquisto di beni alimentari e vestiti, sempre spendibile entro un anno.



“Come già era avvenuto durante il primo lockdown di marzo 2020, con la decisione di destinare un contributo settimanale di 150 euro ai nostri collaboratori con figli, per aiutarli a fare fronte alle spese improvvise necessarie alla loro cura, abbiamo ritenuto che fosse importante continuare a dimostrare il nostro sostegno a chi lavora con noi anche in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo” ha commentato Natasha Linhart, CEO di Atlante. “Il benessere di ogni nostro collaboratore è da sempre una delle nostre priorità.”

Team in crescita e selezione personale aperta nelle sede di Casalecchio di Reno

"Nonostante gli ultimi anni siano stati complessi - tirano le somme dall'azienda - Atlante ha continuato a crescere, aprendo nuove possibilità per i propri collaboratori e per i nuovi dipendenti all’interno dell’azienda, e dal 2019 ad oggi ha assunto 29 persone, contribuendo al suo consolidamento aziendale".



Oggi il team di Atlante è composto da 90 persone, tra Italia e Regno Unito, di cui il 43% under 40, ma l’azienda prevede di aprire ulteriori posizioni in Italia per allargare il proprio organico.

Nello specifico, attualmente sono ricercati profili con laurea in tecnologie alimentari, economia, lingue o materie umanistiche, per ricoprire, nella sede di Casalecchio di Reno, i ruoli di: Sales assistant tessile, Chief Supply Chain Officer, Textile designer, Supply Chain Textile Manager, Marketing specialist, Marketing digital, Commercial support assistant, Category Manager, Receptionist e Responsabile Ufficio Acquisti.