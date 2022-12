Caro-energia: Bologna quarta città più "tartassata"

Aumento dei prezzi di energia elettrica, gas e altri combustibili ad ottobre 2022 stimato al 135% su base nazionale, che si tradurrebbe in 1.820 euro in più in un anno per le famiglie.

L'Associazione nazionale consumatori ha analizzato la situazione in 70 città, riscontrando aumenti anche maggiori.

Bologna si colloca quarta tra le città con l'inflazione più alta quanto a energia, sotto Perugia, Terni e Teramo. Tra le città più tartassate: Imperia (148,1%); Biella (+148,3%); Vercelli (+148,5%); Massa Carrara (+150,3%); Alessandria (+151%); Lodi (+151,2%) e infine Bologna (+151,7%). In prima posizione si distingue un'altra città umbra, Perugia: nel capoluogo di regione il prezzo delle utenze è salito addirittura del +163,8%.

Città con l'inflazione più alta (mese ottobre 2022)

Italia 135 (media nazionale)

1 Perugia 163,8

2 Terni 160,7

3 Teramo 152,2

4 Bologna 151,7

5 Lodi 151,2

6 Alessandria 151

7 Massa-Carrara 150,3

8 Vercelli 148,5

9 Biella 148,3

10 Imperia 148,1

11 Pescara 147,9

12 Genova 147,8

12 La Spezia 147,8

13 Milano 147,7

14 Siena 147,6

15 Pistoia 147,2

16 Campobasso 146,9

17 Lecco 146,8

17 Lucca 146,8

18 Firenze 146,7

19 Cuneo 146,6

20 Arezzo 146,5

21 Novara 146,4

21 Varese 146,4

22 Rimini 145,9

22 Grosseto 145,9

23 Pisa 145,7

24 Brescia 145,6

24 Livorno 145,6

25 Torino 145,5

25 Modena 145,5

26 Pavia 145,3

27 Bergamo 145,2

27 Cremona 145,2

28 Mantova 144,7

29 Como 144,3

30 Ravenna 143,2

31 Piacenza 143

32 Forlì-Cesena 142,9

33 Catania 141,7

34 Ferrara 141,6

35 Parma 141,3

36 Reggio Emilia 141,2

37 Bolzano 139,3

38 Messina 139

39 Trapani 138,9

40 Trento 137,2

41 Macerata 137

42 Ascoli Piceno 135,9

43 Siracusa 135,6

44 Ancona 135,2

44 Palermo 135,2

45 Caltanissetta 134,3

46 Brindisi 133,2

47 Bari 132

48 Vicenza 129,1

49 Olbia-Tempio 127,7

50 Padova 125,3

50 Viterbo 123,3

51 Treviso 123,1

52 Roma 122,9

53 Belluno 122,6

54 Cagliari 122,3

55 Trieste 122,2

56 Venezia 122,1

57 Rovigo 122

57 Udine 122

58 Verona 121,9

59 Pordenone 121,4

60 Sassari 120,4

61 Cosenza 118,9

62 Avellino 116,8

63 Gorizia 116,4

64 Reggio Calabria 115,8

65 Catanzaro 115,6

66 Caserta 110,2

67 Benevento 109,4

68 Napoli 108,3

69 Aosta 98,3

70 Potenza 96,1