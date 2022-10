Dopo l'incendio che mandò a monte l'evento, torna (re)StartUp Day

(re)StartUp Day 2022 al via oggi, 7 ottobre, a partire dalle 14 e fino alle 18.40, in Biblioteca Salaborsa - Piazza del Nettuno.

Tornano così i protagonisti dell'innovazione, dopo la brusca interruzione dello scorso maggio, causa l'incendio scoppiato alla libreria Stoppani, che ha avvolto nel fumo anche palazzo Re Enzo dove era in svolgimento la kermesse. Da allora - fanno sapere gli organizzatori - il lavoro non si è mai fermato. Così ecco il nuovo appuntamento che si propone di essere un evento pensato per riprendere i temi dell'edizione scorsa.

Durante la cerimonia di premiazione “Award” sarà possibile assistere all’inspirational talk di un venture capital internazionale, Kamran Elahian. Obittivo sarà appunto quello di avvicinare al mondo dell’imprenditorialità.

In occasione del “Pitch Theatre” gli utenti avranno invece modo di conoscere gli startupper che erano presenti a StartUp Day 2022 e ascoltare le presentazioni dei loro progetti ricreando il networking di quel giorno.

Cosa è lo StartUp Day e quali i suoi obiettivi

L'evento, oltre ai consueti obiettivi legati alla condivisione di opportunità, di innovazione e alla crescita delle giovani imprese, in ogni edizione mette al centro una delle sfide più accese in vari ambiti, coniugandola con le realtà più innovative.

StartUp day - spiegano gli organizzatori - "è l'occasione per Arricchire il tuo network con start-up, investitori, imprese e acceleratori; trovare opportunità di investimento e scoprire quanto la tua attitudine all'innovazione può portarti lontano".

Programma 7 ottobre 2022

Piazza coperta, Salaborsa

Libero accesso

14:00 - 14:10

Apertura dei lavori

Matteo Vignoli, Università di Bologna

14:10 - 18:30

Il racconto di alcuni protagonisti dello StartUp Day sulle loro idee ed esperienze