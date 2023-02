Aziende in difficoltà: a Crevalcore “Imprenditore non sei solo” per le PMI

Istitutzioni locali e imprese di Crevalcoire incontrano la Onlus “Imprenditore non sei solo”, l'associazione che supporta le piccole medie impresa in difficoltà, nel corso di un meeting in collaborazione con il Comune di Crevalcore “Dalla crisi di impresa alla rinascita dell’individuo”.

"Il tessuto imprenditoriale nella provincia di Bologna attualmente salvato dalla Onlus - fa sapere l'associazione - ammonta a un totale di 78.250 euro di reddito di impresa".

L'appuntamento per martedì 14 febbraio alle ore 20,30, sala Ilaria Alpi, via Persicetana 226 a Crevalcore.

"Una giornata dedicata alle piccole medie imprese e al ruolo fondamentale che rivestono per il rilancio e lo sviluppo del proprio territorio - i legge nella nota - un’occasione per aprire un dialogo con le istituzioni locali e le associazioni di categoria e per presentare quali sono le possibilità concrete di supporto offerte alle imprese locali che vivono un momento di difficoltà. Grazie al lavoro dei volontari della Onlus, sono stati risanati i conti di molte aziende del

territorio".

All’iniziativa parteciperanno il Sindaco di Crevalcore Marco Martelli, l’Assessora al commercio San Lazzaro Sara Bonafé e, infine, una rappresentanza del Parlamento Europeo, che sta supportando il progetto INSS anche oltre confine, Stefan Morritz, Secretary General of European Entrepreneurs CEA - PME, esperto in materie socio-

economiche e business.