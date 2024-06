La Banca di Bologna si espande e inaugura altre due nuove filiali

Banca di Bologna, dopo le recenti aperture di Casalecchio Centro e Piazza Azzarita, inaugura altre due nuove filiali per la prima volta nel modenese: alle 18,00 il 3 luglio a Savignano sul Panaro e il 4 luglio a Vignola.

Diventano pertanto 34 le filiali della Banca con l’obiettivo di contribuire al soddisfacimento di Clienti e Soci, nonché di valorizzare il patrimonio di eccellenze.

"In controtendenza - sottolineano dalla Banca - rispetto al panorama bancario, che vede la chiusura di numerosi sportelli, ci espandiamo sia come numero di filiali che come confini, questo grazie ai risultati record degli ultimi anni che la collocano ai primi posti nel sistema bancario italiano". A parlare sono i numeri, aggiungono: "Gli indici di solidità esprimono un CET1 Ratio al 24,9 e un Texas ratio ai vertici del settore. I crediti deteriorati sono ormai praticamente azzerati, allo 0,2. Banca di Bologna sta aumentando con continuità le proprie quote di mercato grazie ad una strategia di sviluppo centrata sulla relazione con il Cliente sia privato che impresa, poiché solo tramite l’approfondimento della conoscenza è possibile individuare le esigenze e offrire una consulenza personalizzata".

Le filiali hanno un ruolo importante - rimarca Banca Bologna - "rappresentano un luogo di incontro e di relazione che permette di ascoltare il Cliente in un’ambiente professionale e accogliente. L’offerta - dettagliano - ricomprende un’ampia gamma di prodotti e servizi: dalla gestione del risparmio, alla tutela del patrimonio, al mondo degli investimenti e assicurativo. Tutto questo avviene sia tramite i canali tradizionali delle filiali, sia tramite l’Inbank e la sua App, nonché con professionisti del Private o Corporate Banking.

Banca di Bologna fino al 31/12/24 riserva 2 promozioni speciali ai Clienti delle due nuove filiali di Vignola e Savignano sul Panaro. Per privati l’apertura del Conto Readì canone zero, tasso 2,5% sulle giacenze fino a 50.000 € e tasso 5% sui depositi vincolati fino a 12 mesi e fino a 500 mila €. Per le attività commerciali il conto My Shop canone zero, POS a canone zero e le commissioni transato POS agevolate. I consulenti di Banca di Bologna sono a disposizione per presentare una Banca vicina, solida e dinamica in un ascolto reale e non solo digitale".