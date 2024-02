Banca di Bologna, risultati 2023: "Soddisfatti. Tutti principali aggregati in crescita"

“Banca di Bologna chiude il 2023 evidenziando i risultati migliori di sempre, con un utile di oltre 25,4 milioni di euro (25,421 milioni). Cala ulteriormente il credito deteriorato netto (-17,1% nell’anno). I dati del Bilancio del 2023 presentano indicatori (quali i ratio patrimoniali ed il texas ratio) che pongono Banca di Bologna tra gli istituti con gli indici di “solidità” più elevati a livello nazionale”. Così il Direttore Generale, Alberto Ferrari, presentando i risultati dello scorso anno.

La Banca presenta inoltre con particolare soddisfazione i risultati dell’attività caratteristica: nonostante il difficile contesto, registrano un incremento della Raccolta Diretta (+6,1%), un incremento degli impieghi in bonis (+1%) e raccolta indiretta (+18,66%).

“I dati del 2023 – prosegue Ferrari - sono decisamente positivi e forniscono, ancora una volta, evidenza di una Banca solida, dinamica, redditizia e in costante crescita, che mette al centro lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in cui opera. I numeri del Bilancio consentono di guardare con piena fiducia anche al 2024”.

Tra i vari risultati positivi registrati la Banca evidenzia il consolidamento della propria posizione patrimoniale, con un Patrimonio Netto che ha superato quota 224 milioni in crescita su dicembre 2022 del +10%. "La solidità - sottolineano ancora da Banca di Bologna - è riscontrabile da coefficienti patrimoniali ampiamente superiori ai requisiti minimi normativi ed in grado di supportare adeguatamente lo sviluppo futuro. In particolare si registrano un common equity tier 1 ratio (Cet1 ratio) pari al 24,9% in crescita rispetto al 24,05% del 2022)".

Il Texas Ratio, citato spesso come indice di solidità degli istituti di credito, a dicembre 2023 si è attestato al 11,1%, in miglioramento rispetto al 14,3% di dicembre 2022 (il dato è ritenuto tanto più positivo quanto più risulta inferiore al 100%).

In termini di redditività ed efficienza, dicembre registra rispettivamente un ROE (Return on Equity) all’11,33% in aumento su dicembre 2022 del 31% ed un Cost / Income primario del 48,0% in calo su dicembre 2022 di 10 punti percentuali.

Non solo. "Il miglioramento della qualità del credito in essere - aggiunge la Banca - è testimoniato dal calo dello stock di NPL passato dagli oltre 90,7 milioni di dicembre 2020 (46,1 milioni di euro a dicembre 2021, 33,5 milioni di dicembre 2022) ai 28,2 milioni di dicembre 2023 (-15,7% su dicembre 2022 e -68,9% da fine 2020). Il Credito deteriorato al netto delle coperture ha chiuso l’esercizio a soli 2,7 milioni di euro, in calo del 17,1% rispetto a dicembre 2022. Le coperture delle sofferenze sono passate dal già elevatissimo 97,4% di dicembre 2022 al 100% di dicembre 2023. La copertura degli NPL è passata dal 90,4% di dicembre 2022 al 90,6% di dicembre 2023. Valori che unitamente alla crescita dei finanziamenti hanno portato l’NPL ratio lordo al 2,08% (contro il 2,45% di dicembre 2022) e l’NPL ratio netto allo 0,20%".

"La dinamica dei nuovi prestiti erogati in favore di imprese e privati hanno raggiunto quasi 300 milioni di euro da inizio anno, dei quali oltre 198 milioni di erogato verso imprese e oltre 97 milioni erogati a privati a dimostrazione del sostegno della Banca verso il proprio territorio. Dinamica che porta la Banca ad avere uno stock in essere di Impieghi in bonis verso imprese e famiglie del territorio pari a 1,32 miliardi", continua Ferrari.

Guardando agli altri dati. Il prodotto bancario Lordo (Raccolta complessiva + impieghi) ha superato quota 4,8 miliardi registrando una crescita del 7,9% circa su dicembre 2022 pari a nuove risorse intermediate con la clientela per oltre 356 milioni di euro.

Il Margine d’Interesse si attesta a circa 61,5 milioni di euro (61,451 milioni, +19,4% sul 2022). Le Commissioni attive superano quota 26,5 milioni di euro (26,502 milioni) superiori al 2022 (+2,7%) Nuovi conti correnti aperti da inizio anno oltre 3.600, pari a circa l’8% dei conti correnti in essere su dicembre 2022 (+7.89%).

“I nostri Soci – conclude Ferrari - hanno raggiunto quasi quota 14.800 a dimostrazione della fiducia che i bolognesi ripongono in Banca di Bologna. Anche quest’anno sarà proposto all’Assemblea di destinare a fini di beneficienza e mutualità 1,5 milioni di euro come lo scorso anno, sempre a dimostrazione del sostegno della Banca al proprio territorio”