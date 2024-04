Beghelli: nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio al 31/12/2023 i cui principali risultati economici consolidati sono: • Fatturato consolidato a 155,4 milioni di Euro, in incremento di 9,5 milioni di Euro (+ 6,5%) rispetto al fatturato al 31/12/2022; • Margine operativo lordo (EBITDA) a 9,8 milioni di Euro, in miglioramento di 6,7 milioni di Euro (+222%) rispetto all’esercizio 2022; • Risultato netto di Gruppo negativo di 9,3 milioni di Euro (-10,2 milioni di Euro al 31/12/2022); • Indebitamento Finanziario Netto a 52,3 milioni di Euro (in decremento di 9,6 milioni di Euro, -15,5%, rispetto al 31 dicembre 2022). L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 10 membri, che resterà in carica per il prossimo triennio. Il Consiglio di Amministrazione risulta ora così composto: Gian Pietro Beghelli, Luca Beghelli, Graziano Beghelli, Maurizio Beghelli, Maria Teresa Cariani, Paolo Caselli, Dania Maccaferri, Ilaria Manghi, Raffaella Martone e Giovanni Pecci. Al termine dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha confermato a Presidente e Amministratore Delegato Gian Pietro Beghelli con tutti i poteri di ordinaria amministrazione; ai Consiglieri Luca, Graziano e Maurizio Beghelli sono state attribuite, in via disgiunta, deleghe su operazioni di gestione ordinaria. “La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ci permette di proseguire nel percorso intrapreso. Ci aspettano sfide importanti sia per quanto riguarda i nostri settori di punta (illuminazione, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, sicurezza per gli anziani) sia per quanto riguarda la progressiva normalizzazione del quadro economico congiunturale internazionale” afferma Gian Pietro Beghelli, presidente del Gruppo.