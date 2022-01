Rincaro ticket del People mover, associazioni consumatori contro: "E' gia esorbitante"

Ben quattro associazioni dei consumatori di Bologna contro il rincaro del ticket del People mover, scattato dall'1 gennaio, "contestano con forza l'aumento ingiustificato del costo" dei biglietti, "in rapporto al servizio offerto già esorbitante in origine" Adiconsum, Adoc, Federconsumatori e Lega Consumatori, come riferisce l'agenzia Dire.

Per le associazioni il costo "diventa inaccettabile in un momento di particolare crisi sociale, economica ed occupazionale". Dunque, "oltre alle perplessità sull'efficienza del servizio, in considerazione dei frequenti disagi- continua la nota- le associazioni dei consumatori si chiedono pertanto quanto sia congruo il rapporto qualità-prezzo". Di conseguenza, "si ritiene necessario un confronto con i soggetti interessati per avere spiegazioni sulle ragioni che hanno determinato l'aumento e specificatamente sull'efficienza e funzionalità del servizio", scrivono Adiconsum, Adoc, Federconsumatori e Lega Consumatori.

Le nuove tariffe

Dal primo gennaio 2022, la tariffa standard (flex) di sola andata Aeroporto-Stazione FS o viceversa è passata da 8,70 a 9,20 euro, mentre l’andata-ritorno (con ritorno da effettuare entro 30 giorni dall’andata) è di 17 euro (invece di 16).

La tariffa per le famiglie (fino a 2 genitori con un massimo di 3 figli tra i 5 e i 16 anni), sarà 19 euro (invece degli attuali 18) per l’andata e 36 euro per l’andata-ritorno (invece di 34), e per i gruppi di minimo 10 persone (7,50 euro andata, 15 euro andata-ritorno invece di 7 e 14).

Nessuna variazione di tariffa invece per la tratta Stazione FS-Lazzaretto (o viceversa), che rimane 1,70 euro.

Indennizzi

Visti i disservizi e gli stop del mese di novembre, "è stato definito lo schema di indennizzi per gli abbonati e per gli utenti che hanno subito disagi dal primo novembre 2021", si legge nella nota.

Gli abbonati annuali riceveranno in automatico una proroga gratuita di un mese del loro abbonamento".

Gli abbonati mensili (lavoratori dell’area aeroportuale) riceveranno un indennizzo pari a un trentesimo del valore del loro abbonamento fino a un massimo di 12 trentesimi, in base al numero di eventi di interruzione superiori alle 4 ore (o 2 ore se ricorrenti per almeno 3 giorni) verificatisi nel mese oggetto dell’abbonamento. Se, per esempio, un utente nel corso del mese dovesse riscontrare 2 interruzioni del servizio, l’indennizzo sarà pari al valore del suo abbonamento diviso 30 per 2.

Come richiedere l'indennizzo

La richiesta di indennizzo va inoltrata attraverso un’area dedicata del sito Tper (canale Reclami, selezionando “servizio Marconi Express People Mover” e “tipologia Infrastruttura Stazioni”) entro febbraio 2022 e sarà liquidato via bonifico bancario entro il mese successivo.

Stessa tempistica e stessa procedura di richiesta è prevista anche per gli utenti del servizio che hanno dovuto viaggiare sui bus sostitutivi almeno due volte in due date diverse, in occasione di un fermo del servizio di almeno 4 ore. Nel loro caso, saranno riconosciuti 2 euro per utente per evento.

Criteri e modalità di indennizzo saranno mantenuti anche per eventuali “stop” che dovessero verificarsi a gennaio 2022.