Bilancio previsione 2023-25: "Non aumenteremo le tasse né intaccheremo i servizi"

Il sindaco Matteo Lepore insieme all'assessora Roberta Li Calzi ha presentato il Bilancio di previsione 2023-2025. Bilancio, che ammonta a 1.378.800.000 euro e che verrà approvato entro il 31 dicembre: "Vogliamo dare, in una fase così difficile di inflazione fra le più alte d'Italia, un segnale di fiducia ai cittadini - spiega il primo cittadino - non aumentando le tasse e mantenendo lo standard dei servizi". E intanto a Palazzo D'Accursio sono stati risparmiati 7 milioni di euro grazie ad alcune limitazioni al riscaldamento e all'utilizzo di luci led: esempio di buone pratiche che portano risultati tangibili, così come spiegano dai tavoli del Consiglio Comunale.

11 milioni verranno impiegati per la sicurezza stradale, 7 milioni per l'edilizia residenziale socia, confermati 170 milioni di euro per la ristrutturazione e l'ammodernamento dello Stadio dall'Ara. Al Pilastro nascerà il Museo delle bambine e dei bambini. Inoltre 222 milioni verranno impiegati per la seconda linea del tram, sulla quale per Lepore non si discute. Questi alcune dei numeri e delle conferme arrivate questa mattina a Palazzo d'Accursio.

No ad aumenti tributari

Non ci saranno rincari, promette l'Amministrazione comunale. Per quanto riguarda gli immobili, oltre all'abolizione dell'imposta sulla prima casa, si confermano tutte le aliquote e le agevolazioni Imu. Anche la Tari - sottolineano da palazzo D'Accursio - resterà invariata per l'ottavo anno consecutivo, a fronte di un consolidamento del servizio di raccolta e smaltimento differnziato dei rifiuti. Confermata la soglia di esenzione dell'addizionale Irpef a 15mila euro lordo.

Per quanto riguarda i servizi scolastici, socio-assistenziali ed educativi, sono confermate le tariffe e i relativi sconti. Per i nidi viene mantenuta l'agevolazione ad integrazione del contributo regionale fino a 26mila euro di Isee. Lo sconto è però stato esteso fino a 45mila euro e riguarda sia gli utenti dei nidi a gestione diretta sia quelli a sistema privato convenzionato con il Comune di Bologna.

Come spiega Roberta Li Calzi: "Di fronte alle difficoltà bisogna necessariamente mettere in campo azioni che ci consentano di lavorare in modo nuovo. Il lavoro di squadra è l'unico che paga". Gli obiettivi principali dell'Amministrazione sono infatti, così come sottolineato anche da Lepore, il mantenimento delle tariffe e dei tributi senza aumenti, mantenendo i medesimi servizi.